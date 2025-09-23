Ucayali: gobernador Gambini cesa del cargo a seis funcionarios tras informe de El Comercio

Si tienes información para compartir con nosotros, puedes escribirnos a través de este formulario AQUÍ

El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, ha dispuesto el cese de seis funcionarios de su círculo más cercano, luego de que la Unidad de Investigación de este Diario revelara que enfrentan investigaciones fiscales y procesos judiciales por presunta corrupción.

Se trata de Nelton Arce Córdova, Mariano Rebaza Alfaro, Wilber Trujillano Alcalá, Rocío Villanueva Cuenca, Jessica Navas y Franz Tang Jara, a quienes el gobernador solicitó, mediante su gerente regional José Vela, poner sus cargos a disposición. Según informó el Gobierno Regional a este Diario, el gobernador no les renovará la confianza y, en consecuencia, se procederá a su retiro.

Los funcionarios involucrados ocupaban cargos estratégicos: la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Dirección Regional de Producción, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Infraestructura Multisectorial (PRIM), Gerencia de Desarrollo Social y Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre.

Estas oficinas concentran proyectos e inversiones clave. Solo Transportes, dirección que era liderada por el hermano de Luis Arce Córdova -investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto- maneja este año S/19 millones.

El Gobierno Regional informó que el reemplazo de estos seis altos funcionarios deberá concretarse a más tardar el viernes. Los procesos en su contra incluyen enriquecimiento ilícito, peculado e incluso organización criminal.

En paralelo, Gambini también ordenó una revisión en todas las instancias del Gobierno Regional. En un oficio remitido al gerente general, solicitó verificar si existen funcionarios o servidores con sentencias penales o impedimentos para ejercer la función pública, a fin de disponer su retiro inmediato.

“Se le exhorta adoptar las acciones correctivas y/o preventivas inmediatas a efectos de esclarecer los hechos, así como la identificación de los responsables”, señala el oficio al que accedió este Diario.