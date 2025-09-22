Sombras en el gobierno regional de Ucayali: los cuestionados funcionarios que rodean a Manuel Gambini

Si tienes información para compartir con nosotros, puedes escribirnos a través de este formulario AQUÍ

Pero no solo arrastra promesas incumplidas. En su entorno se ha tejido un círculo de confianza que hoy enfrenta graves cuestionamientos: funcionarios designados en puestos claves que, lejos de garantizar transparencia, aparecen vinculados a investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción.

Red de confianza

El Gobierno Regional de Ucayali (GORE) administra este año un presupuesto de S/1.623 millones. Solo la Dirección Regional de Transportes maneja más de S/19 millones.

En ese escenario, los cargos de confianza designados por el gobernador resultan claves, pues son quienes deciden el destino de los fondos para obras.

Pero el último 11 de julio Gambini escogió a Nelton Arce –hermano del exfiscal supremo Luis Arce Córdova, investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto para liderar la Dirección de Transportes. Nelton Arce ha sido procesado por enriquecimiento ilícito y señalado como operador de su hermano Luis Arce.

En la Dirección Regional de Producción se encuentra Mariano Rebaza, quien fue procesado por peculado de uso. En marzo, el Poder Judicial realizó un adelanto de fallo de sentencia, en el que se lo condenaba a dos años de pena suspendida. Tras ello, debía realizarse una lectura integral de fallo, pero hasta la fecha no se convocó.

“El juicio oral bajo esa circunstancia se ha caído, es un quiebre. Tendría que instalarse nuevamente para establecer una condena”, dijo el abogado de Rebaza, Francisco Atencia.

La Gerencia de Desarrollo Social se encuentra bajo la conducción de Rocío Villavicencio. Esta oficina fue intervenida por la fiscalía el pasado 15 de agosto por un presunto pago irregular de S/886 mil por un expediente técnico para un colegio en Yarinacocha. Precisamente para esta obra, se contrató como jefe de proyecto a Josué Ventura, hermano de la excuñada de Rocío Villavicencio.

En diálogo con este Diario, la funcionaria negó cualquier influencia. “Yo no decido quién es jefe de proyecto. Para eso hay unas especificaciones técnicas, las personas postulan y en base a ello se decide”, manifestó tras acotar que Gambini la invitó nuevamente para esta segunda porque se ajustaba “a las características para liderar este cargo”.

En el Programa Regional de Infraestructura Multisectorial (PRIM), fue nombrada Jessica Navas. En abril, la fiscalía pidió cuatro años de cárcel en su contra por presunto desvío de fondos durante la primera gestión de Gambini. “Fui incluida en ese proceso, no entiendo hasta ahora por qué, yo era locadora”, señaló.

El caso ha pasado a la etapa de juicio oral, que ha sido programado para el próximo año. Ella indicó que se mantiene en el proceso porque “en su momento” su abogado “no sustentó” de manera eficiente.

En paralelo, la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre está dirigida por Franz Tang Jara, investigado como presunto jefe de la organización criminal Los Tejones de Rada. Su oficina ya había sido intervenida en el 2023 por presuntas irregularidades en proyectos. “Me quieren ver fuera [...] Se trata de denuncias calumniosas”, enfatizó Tang Jara, quien deslindó de estar involucrado en actos de corrupción.

Los nombres para las oficinas claves se mantienen en el círculo de confianza del gobernador. Este Diario buscó su versión, pero su despacho informó que no se brindaría respuesta.

Unidad de Investigación