Sombras en el gobierno regional de Ucayali: los cuestionados funcionarios que rodean a Manuel Gambini

El gobernador de Ucayali, Manuel Gambini, volvió al poder con el recuerdo de una primera gestión (2015-2018) marcada por cuestionamientos. La obra más emblemática de su primera administración –el Hospital Regional de Pucallpa– lleva casi diez años inconclusa, con un presupuesto que pasó de S/343 millones a más del doble, y sin fecha de entrega definida.