Los enfermeros, enfermeras y técnicos del Hospital Amazónico de Ucayali denunciaron que, pese a que hay un aumento de casos de personas contagiadas de COVID-19 en la región, no se cuenta con los equipos médicos necesarios para atender a los pacientes. Según el Minsa, en la región ya han muerto 38 personas por coronavirus.

Luis Alberto Tejada Espinoza, secretario del Sindicato de Trabajadores del Hospital Amazónico, informó que ya no hay balones de oxígeno para atender a las personas contagiadas con coronavirus que llegan al centro de salud. Precisó que diariamente se atienden a cerca de 25 personas con COVID-19 que llegan a la zona de emergencia del hospital. La mayoría, dice, llega en estado crítico.

“Nos falta todo. El gobernador anunció que instalarían un hospital de contingencia acá con 22 ventiladores mecánicos que hasta la fecha no se han traído. Tampoco hay personal médico para atender a los pacientes. De las 25 camas con oxígeno que han instalado, 20 ya están ocupadas y no tenemos más", precisó.

El representante de los trabajadores médicos indicó que al ver que los casos han aumentado, propusieron que el personal de emergencia se dedicara a atender solo a personas con coronavirus.

"Hoy se iba a empezar a atender pero no nos han traído los equipos. Han pasado 24 horas y nada. Esto sigue siendo un caos. No hay termómetros, no hay tensiómetros, nos les han dado equipo de protección para todos. A las 3 a.m. se acabó el oxigeno. Necesitamos 100 balones de oxigeno por cada turno para 30 pacientes, por lo menos. Ayer la gente suplicaba por oxigeno. Nos han mandado a la guerra sin armas”, dijo a El Comercio.

Tejada hizo un llamado al Comando Regional COVID-10 de Ucayali para que los trabajadores del hospital sean incluidos en las reuniones que realizan para plantear las medidas sanitarias en el hospital.

Por la mañana, Nelly Ferreyra, secretaria general del sindicato de enfermeras del hospital, dijo a Canal N que no hay un trabajo articulado entre los sectores de salud en la región y que hay sobrecarga de pacientes con coronavirus en el Hospital Amazónico.

Así luce la zona de atención para pacientes con coronavirus.

Ucayali

Además, aseguró que hay personas que han fallecido en la zona de emergencia del hospital debido a la falta de oxígeno. “No tenemos los equipos e insumos para brindar atención a la población. Anoche se han suscitado seis decesos en el hospital, pero en la región Ucayali hay muchos más fallecidos”, señaló.

¿Cuánto dura el período de incubación del COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

VIDEO RECOMENDADO

Lambayeque. Consejero regional le encaró al ministro de Salud, Víctor Zamora. (Alicia Tovar)