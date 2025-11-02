El Perú se ubica en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Esta característica geológica lo convierte en una zona de alta actividad sísmica. En otras palabras, las tierras peruanas se ubican sobre zonas donde las placas tectónicas se unen y separan, lo que provoca movimientos telúricos y la calificación de la región como altamente sísmica, calificativo que compartimos con países de Sudamérica e incluso con Japón.

En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de baja magnitud, sismos de media y alta intensidad, y alertas por un posible terremoto. Revisa los reportes del IGP:

Último temblor en Perú:

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0724

Fecha y Hora Local: 02/11/2025 07:47:40

Magnitud: 4.4

Profundidad: 125km

Latitud: -16.65

Longitud: -71.16

Intensidad: II-III Puquina

Referencia: 4 km al SE de Puquina, General Sánchez Cerro - Moquegua — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 2, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0723

Fecha y Hora Local: 02/11/2025 07:41:08

Magnitud: 4.1

Profundidad: 14km

Latitud: -15.56

Longitud: -72.13

Intensidad: III Choco

Referencia: 2 km al N de Choco, Castilla - Arequipa — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 2, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0722

Fecha y Hora Local: 01/11/2025 17:52:12

Magnitud: 3.5

Profundidad: 14km

Latitud: -15.74

Longitud: -72.09

Intensidad: II-III Huambo

Referencia: 2 km al SE de Huambo, Caylloma - Arequipa — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 1, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0721

Fecha y Hora Local: 31/10/2025 14:03:53

Magnitud: 4.6

Profundidad: 45km

Latitud: -10.30

Longitud: -78.70

Intensidad: III Huarmey

Referencia: 65 km al SO de Huarmey, Huarmey - Áncash — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 31, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0720

Fecha y Hora Local: 31/10/2025 04:25:36

Magnitud: 4.3

Profundidad: 134km

Latitud: -8.71

Longitud: -74.90

Referencia: 39 km al SE de Curimaná, Padre Abad - Ucayali — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 31, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0718

Fecha y Hora Local: 29/10/2025 05:45:16

Magnitud: 3.6

Profundidad: 16km

Latitud: -10.91

Longitud: -74.81

Intensidad: II-III Satipo

Referencia: 42 km al NO de Satipo, Satipo - Junín — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 29, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0717

Fecha y Hora Local: 29/10/2025 04:45:21

Magnitud: 3.8

Profundidad: 18km

Latitud: -10.89

Longitud: -74.84

Intensidad: II-III Satipo

Referencia: 46 km al NO de Satipo, Satipo - Junín — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 29, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0716

Fecha y Hora Local: 29/10/2025 03:22:58

Magnitud: 3.8

Profundidad: 37km

Latitud: -18.56

Longitud: -70.60

Intensidad: II Tacna

Referencia: 71 km al SO de Tacna, Tacna - Tacna — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 29, 2025

En caso se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.

A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.