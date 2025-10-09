El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, negó que la jefa de Estado esté buscando asilarse o abandonar el país. En diálogo con la prensa, el letrado respondió a las versiones que circulan sobre una supuesta salida inminente de la mandataria.

“Si la pregunta va más allá, y en esencia conduce a si la presidenta se va a asilar o se va a fugar, lo descarto”, declaró Portugal. Añadió que “la defensa de la presidenta no recae en su abogado, sino en su inocencia; ella está tranquila con su conciencia”.

El abogado también se refirió a publicaciones recientes que mencionaban un posible asilo. “Dos periodistas anunciaron hace unas semanas la posibilidad de que la presidenta inmediatamente abandone su gestión, se asilaría o abandonaría el país. Enviamos una carta de rectificación, porque esa no es una alternativa que haya pasado”, explicó.

Portugal precisó además que no ha conversado con la mandataria sobre una eventual dimisión. “No hemos hablado con la presidenta de ninguna renuncia, no podría afirmarlo ni negarlo porque no es un tema que haya introducido. La presidenta está bastante serena y en permanente comunicación con sus ministros, sabe de la agenda titánica que han tenido sus ministros y está evaluando seguramente escenarios en este momento”, señaló.

Cabe mencionar que el pleno del Congreso volverá a sesionar este jueves para debatir la admisión de las mociones de vacancia presentadas contra la presidenta por permanente incapacidad moral.

La convocatoria fue anunciada por el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, luego de que se diera cuenta de las cuatro mociones ingresadas y se leyera el marco constitucional y reglamentario correspondiente.