César Nakazaki: “El poder debe ser sometido a un control, en el Perú las autoridades no quieren someterse”
El reconocido abogado penalista, conocido como el defensor de los presidentes, está convencido de que la alianza de la fiscalía con la prensa es muy importante para enfrentarse al gobernante de turno, pero puede ser muy dañina cuando se arman muñecos. Aquí su análisis sobre la crisis institucional en el sistema judicial y otros demonios.

