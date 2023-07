El congresista Luis Aragón (Acción Popular) es considerado por los bloques de derecha e izquierda del Parlamento como una posibilidad para integrar sus respectivas alianzas con miras a la Mesa Directiva. Las listas deben quedar conformadas y ser presentadas hasta 24 horas antes de la elección, que será el próximo miércoles 26 de julio, por lo que el diálogo en los grupos parlamentarios se ha intensificado.

Acción Popular eligió el último lunes a Aragón como su candidato para la Mesa Directiva; la bancada Cambio Democrático-JP anunció ayer que el congresista Edgard Reymundo será su carta para la mesa; y este viernes 21 Perú Libre definirá en una asamblea nacional la fórmula definitiva con la que postularán junto al congresista Waldemar Cerrón y el jueves las bancadas del bloque de derecha conversarían para tomar una posición.

La izquierda recibe a Aragón

Mientras tanto, desde la izquierda se han ratificado en conformar una alianza que integre a bancadas de esta tendencia. El último martes, el congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático-JP) dijo que su bancada ha ratificado su “voluntad” de ser parte de la coalición que, detalló, estaría integrada por Acción Popular, Perú Libre, el Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Podemos Perú, Somos Perú y Cambio Democrático-JP .

Sin embargo, Sánchez ha comentado que no se ha conversado quién podría ser candidato para la Presidencia y Vicepresidencias. “Lo que sí se ha hablado es de la necesidad de reinstitucionalizar, reequilibrar los poderes y de también afianzar lo que significa el respeto al servicio parlamentario. Un rol clave en la dinámica de la política nacional porque no puede ser un Congreso de espaldas a la gente”, declaró a la prensa.

El congresista Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, comentó a El Comercio que contarían con unos 70 votos a favor de la coalición de izquierda para la Mesa Directiva . “Por llamadas hemos sabido que se sostiene esta posibilidad de materializar una alianza. Se continuará seguramente estos días [las conversaciones]. En nuestro caso seguimos con la misma opción de estar a favor de esta alianza. Falta encontrar un nombre más preciso, pero la idea es una alianza”, reiteró Cruz.

La bancada y el partido se reunirán este viernes 21 para definir la fórmula en la que participarán.

Según Cruz, la intención de convocar a Acción Popular se dio porque consideran que un sector comparte las ideas que sostiene el bloque de izquierda. “Por supuesto que sabemos que no todos van a venir a nuestro lado, pero quienes se consideran de izquierda, quizás ellos sí han mostrado predisposición”, indicó.

Aunque adelantó que no mantiene una plena confianza respecto a los votos que se puedan reunir en Acción Popular. “Teóricamente tenemos los votos necesarios, incluso alrededor de 70, pero en la práctica no nos conocemos tan bien. Hemos visto votos extraños cuando se apoya al gobierno”, consideró.

El vocero de Perú Libre comentó que estos 70 votos provendrían de los grupos parlamentarios de izquierda para “hacer una alianza de oposición responsable al gobierno actual”.

Aunque no han confirmado la conformación de la lista, ve factible que esta pueda ser integrada por los candidatos anunciados hasta la fecha. “Pienso que sí [es factible integrarla] porque lo hemos elegido a él [Cerrón] para que asuma el cargo. Quisiéramos ir a la cabeza, pero es un deseo”, concluyó Cruz.

Tras el anuncio del congresista Sánchez, la bancada de Somos Perú publicó un comunicado en que el informaron que se reunirán para tomar una decisión “orientada a coincidir con todas las fuerzas democráticas que apuesten por la estabilidad de nuestro país”, sin confirmar la coalición anunciada por el legislador de Cambio Democrático-JP. Esta conversación se dio ayer.

“Apostamos desde el centro político por un bloque país que reúna y consolide todos estos esfuerzos que nos lleven a la unidad”, añadieron.

Comunicado difundido por la bancada de Somos Perú.

En el escenario propuesto por Cambio Democrático-JP, los bloques reunirían hasta 69 votos.

Bancada Número de integrantes Acción Popular 15 Cambio Democrático-JP 10 Perú Libre 16 Bloque Magisterial 10 Perú Bicentenario 6 Podemos Perú 7 Somos Perú 5

Elección de la Mesa Directiva Reglamento del Congreso Terminado el escrutinio, el presidente proclama miembros electos de la Mesa Directiva a los candidatos de la lista que hayan logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de Congresistas concurrentes. Si ninguna lista obtiene la mayoría simple se efectuará, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, proclamándose a los candidatos de la lista que obtenga mayor votación.

La condición de la derecha

Entre los bloques de derecha tampoco le cierran las puertas a Luis Aragón como integrante de lista. Fuentes de El Comercio comentaron que la congresista Roselli Amuruz es la carta de Avanza País para la Mesa Directiva junto a la bancadas del denominado bloque democrático. Este sector estarían también dialogando con el congresista Aragón.

Pero la inclusión del legislador de Acción Popular solo sería posible si se aleja de las bancadas de izquierda, según dijo el vocero alterno de Fuerza Popular, Arturo Alegría, a El Comercio.

“La única manera de apoyar a Aragón, o una lista donde esté Aragón, es si de algún modo se acerca al denominado bloque democrático. No veo una votación viable hacia una lista donde él integre con un espacio de conversación con la izquierda. Lo veo inviable desde todo punto de vista”, declaró Alegría.

Asimismo, consideró que en Acción Popular deberían “evaluar bien” si eligen ir junto a las bancadas de izquierda. “Formar una alianza con la izquierda, que lamentablemente no tiene un partido político consolidado dentro del Congreso, creo que no le va a hacer muy bien para consolidar los votos. Ver al bloque del frente -el bloque democrático- como una opción para todavía tender algún puente. Más allá de eso es una decisión de bancada”, indicó.

Por el momento, en Fuerza Popular no han confirmado una decisión sobre una candidatura. De otro lado, respecto a la figura de Aragón, comentó que “estratégicamente” ha tratado de “acercarse con posturas ideológicas de izquierda”, pero no considera que se trate de convicciones. “En algún momento habló de la constituyente, pero sabe que no sería viable. Cosas así ameritan la evaluación de la bancada. Más allá de las investigaciones, creo que ha sido una persona bastante productiva, es una persona articulada, con la que se puede dialogar, llegar a acuerdos”, opinó Alegría.

Finalmente, en Renovación Popular no consideran que sea viable un respaldo al congresista de Acción Popular. El vocero, Jorge Montoya, comentó a este Diario que no ve un apoyo a él debido a que se ha plegado a sectores de izquierda y porque se trata de una figura cuestionada por estar involucrado en la investigación fiscal por el Caso ’Los Niños’. Adelantó que habrá una reunión este jueves.