La empresaria Karelim López, quien ha iniciado un proceso de colaboración eficaz ante la fiscalía, afirmó que el presidente Pedro Castillo “vivía atemorizado” por lo que su ex secretario general Bruno Pacheco pudiera declarar. Reiteró que el jefe del Estado sería la cabeza de una organización criminal que operó en el Ministerio de Transportes (MTC) y otras instituciones.

López se presentó ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que investiga las presuntas irregularidades en el gobierno de Castillo. Ahí afirmó que fue testigo de una discusión entre el exmandatario y el entonces secretario general de Palacio de Gobierno.

Según dijo, luego de que la fiscalía le abrió dos investigaciones a Pacheco –por el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas y el de la Sunat–, este no quería dejar su cargo en Palacio, porque necesitaba acreditar un arraigo laboral.

En la reunión que López dijo que presenció, Castillo le garantizó a Pacheco que sería asesor del Ministerio de Defensa.

“Eso se le había prometido. Lo que ya le había referido antes sobre el trabajo a distancia, pero el presidente, después de esa discusión o chantaje como él lo llamó en alguna oportunidad públicamente, vivía atemorizado de que Bruno con algo podría hablar”, afirmó.

La lobbista explicó que, luego de esa discusión, se produjo la intervención fiscal del 19 de noviembre del 2021. Ese mismo día, narró, Castillo la llamó a su teléfono celular.

“Yo no he llamado nunca al presidente de la República. Él me llamó a mí en su desesperación por lo que estaba sucediendo el día 19 de noviembre en las oficinas de la secretaría general, cuando todavía era funcionario público el señor Bruno Pacheco. Me llamó a saber cuáles eran las condiciones y qué era lo que estaba sucediendo”, detalló.

La llamada –agregó– fue por la mañana, cuando se encontraba en el fuerte Rímac, donde se realizaba la confirmación de las hijas del entonces secretario presidencial y en la que Castillo iba a ser padrino.

López indicó que ese día Castillo “estaba muy asustado porque no sabía si era orden de allanamiento o detención” y se encontraba preocupado por la situación de Pacheco. “Ya que en la reunión que yo manifiesto haber estado presente, Bruno le decía una y mil veces que si algo le pasaba y él [Castillo] no respondía lo que verdaderamente tenía que responder y dar la cara, él iba a hablar la verdad”, narró.

Del mismo modo, ratificó reiteradas veces que tenía conocimiento de que el jefe del Estado habría encabezado una organización criminal en el interior del gobierno.

“Corroboro y ratifico que es así, que el presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro [Juan Silva] y de la mano de sus sobrinos”, manifestó.

López recalcó que quien se encargaba de ejecutar las órdenes del presidente Castillo era su “amigo” Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, mientras que los sobrinos del presidente y el empresario Zamir Villaverde se encargaban de coordinar con los empresarios interesados en los proyectos.

Factor Torres

En su presentación ante la comisión, la empresaria sindicó al primer ministro Aníbal Torres como la persona que le propuso a Pacheco irse del país “para que no hable”.

“El premier quería que él [Pacheco] se vaya, abandone el país. Yo lo acompañé a esa reunión. El ministro Walter Ayala también formó parte de la reunión, donde le pedían que Bruno se vaya para que no hable… En ese momento [Torres] era ministro de Justicia”, explicó.

Aseguró que la reunión la organizó Rudbel Oblitas Paredes, sobrino del presidente Castillo, y que esta se realizó a fines de noviembre en un departamento en San Borja.

Precisó que a Pacheco se le ofreció ir a Panamá, pues ahí “sería embajador” Richard Rojas, militante de Perú Libre.

Durante la sesión, los congresistas de Acción Popular Ilich López y Elvis Vergara —sindicados como parte de Los Niños—, atacaron a López y trataron de desacreditar su testimonio.

