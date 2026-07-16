La presidenta electa Keiko Fujimori, llegó a la Conferencia Episcopal Peruana y mantuvo una reunión con monseñor Carlos García Camader, presidente de la conferencia.

Fujimori llegó acompañada del vicepresidente Miguel Ángel Torres, y tras la reunión agradeció el recibimiento de monseñor García y le manifestó que su gestión se pondrá a disposición de la iglesia para coordinar la próxima visita del papa León XIV.

“Queremos agradecer a monseñor por su invitación. Hemos podido conversar, trasmitirle la gran alegría que sentimos de que su santidad el papa está planificando su visita a nuestro país”, dijo a los medios.

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Presidenta electa Keiko Fujimori tras reunirse con representantes de la Conferencia Episcopal: "Hemos podido transmitirle la gran alegría que sentimos de que su santidad el Papa está planificando su visita a nuestro país. El futuro gobierno se pone a disposición para… pic.twitter.com/2oQR5lu6Ya — Canal N (@canalN_) July 16, 2026

“Le hemos dicho también que el futuro gobierno se pone a disposición para hacer las coordinaciones y garantizar que esta visita sea larga, exitosa y que llegue a la mayor cantidad de peruanos” , agregó.

El papa León XIV visitará el Perú en la primera quincena de noviembre, con una gira apostólica que durará entre 8 y 10 días. Su recorrido oficial incluye las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, con posibles paradas adicionales en Puno e Iquitos.

En la reunión también estuvo presente el monseñor Guillermo Inca Pereda, secretario general Capellán de Su Santidad.

Esta mañana la mandataria electa se reunió con el presidente José María Balcázar, en Palacio de Gobierno. Luego del encuentro, ambos brindaron una declaración.

“Hemos tenido una reunión cordial de mucho respeto, más allá de las diferencias ideológicas. Esta cordialidad es una muestra de institucionalidad y lo que significa la democracia”, exclamó Fujimori en declaración conjunta.