El presidente de la República, Pedro Castillo, aseveró que existe un sector que señala que su Gobierno “no ha hecho nada” por el país, pero que este mismo grupo solo “ha robado al país”. El jefe de Estado enfatizó que no debe favores a nadie y que “su único jefe es el pueblo”.

Durante su discurso por los 100 días de Gobierno, desde la plaza de armas de Ayacucho, Castillo Terrones, dijo que su gestión tiene un rumbo claro, el cual está establecido en su plan de Gobierno. Además precisó que no ha emprendido una gestión “comunista” ni ha “expropiado” propiedades o ahorros.

“Este es el país que hemos recibido, desde el primer día hemos conseguido cosas muy importantes; sin embargo, con poca vergüenza un sector me dice que no he hecho nada, si ellos en 200 años se dedicaron a robarle al país, si en 5 o 10 no hicieron nada hoy quieren que un campesino en 100 días resuelva los problemas del país”, manifestó.

null null

“Tenemos un rumbo claro, tenemos los ejes y lineamientos claros, como muchos de ustedes saben he trabajado para ganarme el pan, por eso he vivido con dignidad, estamos haciendo cambios en el Estado para que los recursos lleguen a los que menos tienen”, agregó.

“A mí no me ponen la agenda, yo no tengo jefes, mi único jefe es el pueblo. Me decían comunista, que yo les iba quitar sus propiedades, pero han pasado 100 días, ¿a alguien le quitado algo? ¿A alguien le he expropiado?”, añadió.

El jefe de Estado llegó a Ayacucho esta mañana y fue recibido por el Gobernador Carlos Rúa y la vicepresidenta Dina Boluarte.

Cabe recordar que, al día siguiente de jurar en el cargo de Presidente de la República, se llevó a cabo una “juramentación simbólica” en la Pampa de la Quinua, Ayacucho el 29 de julio en compañía de presidentes de varios países de la región.

El pasado 5 de noviembre se cumplieron los primeros 100 días del Gobierno de Pedro Castillo Terrones, quien asumió el cargo el 28 de julio tras ganar las elecciones en segunda vuelta en las cuales compitió con Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Excomandante general de la Fuerza Aérea sobre ascensos: “No se permitió la intromisión de agentes externos a la institución”