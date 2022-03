Conforme a los criterios de Saber más

Cinco días después de que el Gabinete Ministerial encabezado por Aníbal Torres obtuviera el voto de confianza del Congreso, el pleno de este poder del Estado decidió admitir a debate una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

Así, el mandatario enfrenta un segundo proceso de destitución. El primero se dio en diciembre pasado, pero no fue admitido a trámite por el Parlamento. En esta ocasión, no obstante, se proyectaba una amplia mayoría −como adelantó este Diario en su edición del lunes− y así ocurrió: hubo 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención.

Se opusieron a la medida todos los miembros de Perú Libre (PL) presentes, a excepción de Alfredo Pariona, quien votó en abstención. En diálogo con El Comercio, el parlamentario explicó que su postura obedece a un reclamo al Gobierno y a su bancada por la falta de atención a Huancavelica, región a la que representa. Asimismo, no descartó votar a favor de la vacancia de Castillo: “Si la población me indica, sí”.

“A mí nadie me ha reclamado, sugerido, me recomienda. Finalmente, es el voto de convicción que tengo. Es verdad que estoy en la bancada, pero eso no significa que estoy sujeto a las decisiones de los voceros o dirigentes de partido”, indicó. Ello al ser consultado sobre una expresión de su colega Guido Bellido escuchada durante el pleno: “Todos en rojo, ah. Los estoy mirando”.

También votaron en contra Luis Picón, de Alianza para el Progreso (APP); Wilmar Elera, de Somos Perú (SP); dos legisladores no agrupados del Partido Morado (Flor Pablo y Susel Paredes); y los integrantes de Perú Democrático (PD) y Juntos por el Perú (JP).

A favor se expresaron en bloque Renovación Popular (RP), Fuerza Popular (FP), Acción Popular (AP), Avanza País y Podemos Perú (PP), mientras que de igual forma lo hizo la mayoría de integrantes de APP y SP.

Posteriormente, un incidente se produjo en torno a la definición de la fecha de convocatoria al presidente Castillo. Cuando los parlamentarios se aprestaban a votar por la propuesta de la Mesa Directiva para que el mandatario responda ante el pleno el lunes 28 a las 3 p.m., el portavoz de Renovación Popular y promotor de la moción, Jorge Montoya, planteó adelantar la presentación para este viernes a las 10 a.m.

Esta iniciativa fue rechazada por una amplia mayoría de bancadas, recibiendo solo 19 votos a favor de Renovación Popular, Avanza País y Silvia Monteza, de Acción Popular.

El lunes por la tarde, el Parlamento notificó al presidente Castillo respecto de la decisión, indicándole que en la sesión podrá ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por un abogado, por un total de sesenta minutos.

Para que se apruebe la vacancia se requieren al menos 87 votos, suma que la oposición no tiene asegurada.

Presentación de este martes

Antes de que se vote la admisión de la moción de vacancia, la Junta de Portavoces acordó acoger el pedido del Gobierno para que Castillo se presente hoy ante el Parlamento, pero no a las 9 a.m. como planteó el primer ministro Aníbal Torres, sino a las 5 p.m.

Wilmar Elera, vocero de Somos Perú, planteó en la reunión que la votación sobre la moción se postergue para el jueves. La propuesta recibió el respaldo de PL, PD y JP, pero el rechazo de la mayoría.

Posteriormente se discutió el pedido de Castillo para presentarse hoy ante el pleno −aceptado por la mayoría salvo RP, PP y Avanza País− y se definió que sea a las 5 p.m.

María del Carmen Alva, titular del Parlamento, comunicó la decisión a Castillo. Y le pidió informar con anticipación los temas a tratar e invocó a “no hacer referencia” a materias contenidas en la moción de vacancia.

El lunes, en una actividad en la región San Martín, Castillo dijo que acudirá al pleno hoy para explicar “qué hacemos y qué vamos a hacer por esta patria”.

Asimismo, al cuestionar la admisión de la moción de vacancia, indicó que le apena que “se sigan las zancadillas y no se escuche al pueblo”. “El que nada debe, nada teme”, sentenció.

Más información

Al presentarse este martes ante el pleno, Castillo dará su mensaje y luego se retirará. No habrá preguntas, explicaron fuentes legislativas.

Los expresidentes Ollanta Humala y Alan García tuvieron similares presentaciones en el 2014 y 2008, respectivamente.