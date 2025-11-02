Seis obras del MTC cuestionadas por corrupción buscan reactivarse

En las próximas semanas, el nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, deberá tomar una decisión: mantener la anulación de cinco proyectos viales o acatar lo dispuesto por el Poder Judicial para su reactivación.

Entre agosto y setiembre pasado, el extitular del MTC, César Sandoval, detuvo cinco cuestionadas obras gestionadas por las unidades ejecutoras Provías Nacional (PVN) y Provías Descentralizado (PVD). Esto ocurrió luego de que se constatara irregularidades en los procesos de selección, cuyo monto supera los S/2.800 millones, que fueron además denunciados ante la fiscalía.

Una medida cautelar a favor de un consorcio integrado por China Gezhouba Group obligó a PVN firmar contrato para la vía Boca Río en Tacna pese a irregularidades halladas durante el proceso de selección

Los consorcios o empresas afectadas han acudido al Poder Judicial y han logrado, en algunos casos, que se obligue a PVN y PVD a seguir con la ejecución y en otros casos a suscribir los contratos que estaban paralizados. Todo esto ocurre mientras el nuevo gobierno del presidente José Jerí se viene instalando en Palacio de Gobierno.

— Letra muerta —

En abril del 2024, un informe de la Secretaría Técnica de PVN llamaba la atención por las empresas que participan en “prácticas corruptas” y que no enfrentan consecuencias significativas por sus acciones. “Esto puede perpetuar un ciclo de corrupción, donde las empresas continúan participando en actividades corruptas sin temor a represalias”, dice el documento al que accedió El Comercio.

Informe N°047-2024 de la Secretaría Técnica de PVN, con la aplicación de medidas preventivas contra personas jurídicas vinculadas a presuntos actos de corrupción de funcionarios.

Pese a las advertencias, los procesos objetados continuaron su curso. En mayo del 2025, durante la licitación para el mejoramiento de la vía de Boca del Río (Tacna), una obra de más de S/600 millones, el entonces ministro Sandoval fue informado de reuniones de integrantes del comité de selección con directivos de la empresa china Gezhouba Group Company Ltd. Además de estas reuniones, una publicación en la web mostraba que las ofertas económicas se filtraron favoreciendo a consorcios integrados por empresas asiáticas.

Días después de que el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones César Sandoval visitará los avances del puente Picota (San Martín, fue informado que la empresa supervisora había presentado información falsa al momento de presentarse en el concurso público.

Pese a los indicios, el 30 de julio del 2025, el consorcio Vial Sama –del cual la empresa china Gezhouba es parte– obtuvo la buena pro de la obra. El MTC anuló el concurso y comunicó a la fiscalía los presuntos actos de corrupción. Sin embargo, el pasado 21 de octubre –en los primeros días del gobierno de Jerí–, PVN suscribió el contrato por un mandato judicial que concedía la medida cautelar a Construcción y Conservación del Norte S.A.C., integrante del consorcio. Por el momento, la Procuraduría del MTC ha presentado una oposición a esta medida.

— Empresas chinas—

En setiembre pasado, el MTC comunicó a la fiscalía sobre posibles hechos de corrupción en otra licitación pública destinada al mejoramiento de la carretera Huánuco-Huallanca valorizada en S/1.200 millones y a cargo de China RailWay y 20 Bureau Group Corp.

La gestión del exministro César Sandoval señaló que los tres tramos de la obra licitada en el 2018 tenían un avance físico no mayor del 65%, a pesar de que la vía debió entregarse en el 2022. Pese a que la operación continúa, la procuraduría del MTC determinó negligencias de funcionarios de PVN por la demora en la elaboración de los expedientes técnicos, lo que originó un monto adicional de S/200 millones.

Existen otros dos proyectos viales en los que participa la constructora China Railway Tunnel Group en consorcios, que también fueron paralizados. En agosto pasado, PVN declaró que el consorcio encargado de la mejora de la vía Pasco, Tingo María (tramo I) perdió la buena pro tras detectarse que estaba impedido de contratar con el Estado.

Vía Molinopampa-puente Huarochirí (Áncash) valorizado en S/ 273 millones. Medida cautelar a favor del consorcio obliga a mantener la vigencia del contrato.

Sin embargo, el 17 de octubre de 2025, PVN suscribió el contrato con el consorcio San Rafael en cumplimiento de una medida cautelar.

En setiembre se repitió la historia: el ganador de la buena pro (Consorcio vial Huari, liderado por China Railway Tunnel Group Co.) del corredor vial que une Molinopampa con Piscobamba tenía un impedimento que le prohibía contratar con el Estado. En ambos casos, el MTC declaró la pérdida inmediata de la adjudicación porque, según argumentaron, la firma del contrato hubiese sido ilegal .

Pese a todos estos elementos, en cumplimiento de la medida cautelar dictada por el Cuarto Juzgado, el 14 de octubre del 2025, PVN suscribió el contrato con el consorcio. En ambos casos, el MTC ha presentado oposición a la medida cautelar.

— Cautelares a granel—

En abril pasado, PVN otorgó la buena pro para el mejoramiento de la vía Checca Mazocruz, Puno, y posteriormente concedió adelantos por un monto de S/32 millones .

A pedido del MTC, esta licitación se anuló luego de que se enterara que Levon South America S.A. Sucursal del Perú, no cumplió con presentar la garantía de fiel cumplimiento. Además, se solicitó a la fiscalía investigar posibles los delitos cometidos por funcionarios de PVN.

El Poder judicial también obligó a proceder el contrato con el consorcio gracias a una medida cautelar presentada por la empresa. Recientemente, una orden judicial le dio la razón a PVN y ha dejado sin efecto la medida cautelar.

Mejoramiento de la carretera Checca Mazocruz, provincia del Collao, Puno por el monto deS/203 millones . Contratista suscribió el contrato sin presentar la garantía. El Poder Judicial obliga a continuar el contrato con el consorcio.

Mientras que, en agosto del 2025, PVD declaró la nulidad del “servicio de supervisión de la renovación del puente Picota, San Martín”, valorizado en S/124 millones por información falsa presentada por el consorcio. Ese mismo mes, el MTC solicitó acciones penales al consorcio.

El Comercio pidió una versión a las empresas que participan, pero hasta el cierre de este informe no se obtuvo respuesta alguna.

La responsabilidad de Sutta

En una carta enviada el 27 de octubre para su sucesor en el Ministerio de Transportes, César Sandoval informó de los proyectos que debieron ser anulados por las irregularidades detectadas durante su gestión.

Exviceministro Ismael Sutta es cuestionado por César Sandoval. (Foto: Gob)

Sandoval, quien fue el último titular del sector durante el gobierno de Dina Boluarte, señaló que la responsabilidad de las irregularidades de estos procesos de selección sería de Ismael Sutta, quien fue viceministro de Transportes hasta el viernes pasado.

“Todas las acciones antes descritas serían de responsabilidad del señor Ismael Sutta Soto, actual viceministro de Transportes, dado que Provías Nacional y Provías Descentralizado dependen jerárquicamente de su despacho”, indica en la carta.

César Sandoval contó a este Diario que, al observar las irregularidades en los procesos de selección y ejecución de las obras, solicitó a Sutta su renuncia hasta en dos ocasiones. Sin embargo, agregó que el funcionario no respondió a su pedido.

Finalmente, el exministro pidió al actual titular del MTC, Aldo Prieto, adoptar “acciones que correspondan contra el señor Ismael Sutta Soto en su calidad de Viceministro de Transportes, a fin de procurar un adecuado y eficiente uso de los recursos públicos asignados al sector”.

Exministro de Transportes y Comunicaciones César Sandoval le advierte de los procesos de selección críticos en PVN y PVD que tiene en sus manos.

César Sandoval envió carta a actual ministro Aldo Prieto para que tome acciones

El Comercio contactó con el saliente viceministro Ismael Sutta para tener una versión respecto a su presunta responsabilidad en las licitaciones cuestionadas. Sutta, quien dejó el cargo el pasado 30 de octubre, negó tener responsabilidad en los procesos de selección y las firmas de contratos.

“Bajo la lógica del señor Sandoval, de que, por haber sido superior jerárquico de los directores ejecutivos de Provías Nacional y Provías Descentralizado, tengo responsabilidad por alguna irregularidad producida en algún proceso de selección, entonces el señor Sandoval también tendría responsabilidad por haber sido superior mío”, dijo el exfuncionario a este Diario.

Luego, Sutta añadió: “Los contratos a los que hace referencia fueron suscritos por disposiciones judiciales establecidas por el Poder Judicial y que son de obligatorio cumplimiento, así hayan sido objeto de oposición por la Procuraduría Pública del MTC”.

Sobre la renuncia solicitada por Sandoval, Sutta calificó la información proporcionada por Sandoval como “falsa”. “Nunca me solicitó la renuncia [...] que muestre los documentos y evidencias que respaldan su versión”, anotó el exfuncionario.