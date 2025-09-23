Vladimir Cerrón seguirá con orden de prisión preventiva. El Noveno Juzgado Constitucional rechazó una nueva demanda de hábeas corpus que presentó la defensa del prófugo fundador de Perú Libre y exgobernador de Junín por supuesto atentado contra su libertad individual.

Con este recurso se pretendía anular la resolución que desestimó cambiar la prisión preventiva por una orden de comparecencia, así como el fallo que declaró infundada la apelación contra dicha decisión.

El pedido se presentó contra los integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional y el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria que dictaron las mencionadas resoluciones.

En julio de este año, la Tercera Sala rechazó la solicitud de Cerrón para anular su prisión preventiva por presunto lavado de activos y organización criminal en el caso de los presuntos aportes ilícitos a Perú Libre.

Poder Judicial rechazó recurso que buscaba revocar la orden de prisión preventiva dictada contra Vladimir Cerrón.

Cerrón y la presunta red criminal

En junio de este año, el Juzgado de Primera Instancia rechazó el pedido de la defensa de Cerrón para variar la medida de 24 meses de prisión preventiva por incumplimiento de reglas de conducta [como no ausentarse de su lugar de residencia sin permiso judicial, comparecer cada 30 días ante el juzgado y concurrir a las citaciones fiscales].

Ante este revés, la defensa apeló argumentando que el Tribunal Constitucional (TC) anuló su condena por el Caso “La Oroya” y la Corte Suprema absolvió por el Caso “Aeródromo Wanka”. Pero este recurso también fue desestimado.

Según la imputación fiscal, en Perú Libre habría existido una presunta organización criminal liderada por Vladimir Cerrón, quien habría proyectado un plan delictivo para obtener poder político con la elección del gobernador de Junín y la colocación de personas allegadas al partido en puestos claves.

Habrían actuado en otros ámbitos de la región a través de las organizaciones criminales “Los Dinámicos del Centro” o “Tiranos del Centro”.