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JNE decidió no celebrar elecciones complementarias. Foto: Andina
JNE decidió no celebrar elecciones complementarias. Foto: Andina
Por Enrique Castillo

Mientras más pasan los días, más inciertas se ponen las cosas en el proceso electoral. A casi un mes de la segunda vuelta se esperaba que los organismos electorales ofrezcan soluciones y den cierta tranquilidad a los electores. Pero no es así.

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