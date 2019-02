César Villanueva: “[El presidente] no gobierna viendo las encuestas”

El primer ministro César Villanueva asegura que al presidente Martín Vizcarra no le quita el sueño su reciente descenso de cinco puntos en la última encuesta de ElComercio-Ipsos. También enfatiza que por las manos del mandatario no pasó dinero para la campaña electoral de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski.

— La aprobación del presidente Martín Vizcarra ha bajado cinco puntos el último mes, de 63% a 58%, según la encuesta que publicamos el fin de semana. ¿Le preocupa?

¿A él o a mí? [Sonríe].

— A ambos.

No nos preocupa a ambos. No sé por qué en el imaginario de la gente el presidente gobierna viendo encuestas.

— Es la percepción de los críticos del gobierno.

No es así. Un elemento central ha sido la lucha contra la corrupción. Sí nos hemos atrevido a darle el impulso que se requiere, y eso implicaba buscar una reforma importante. Ayer [el lunes] hemos promulgado la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. El tema de la reforma política [como la no reelección en el Congreso] también está en camino. Son reformas de largo aliento. Eso caló en la gente y logró que haya una identificación con el presidente. No es usual que un presidente tenga ese [alto] nivel de aprobación; entonces un nivel de aprobación tarde o temprano siempre baja.

— ¿No les preocupa?

Cuando la encuesta está alta, el presidente duerme tranquilo, y cuando baja, también. No hay preocupación.

— ¿Y cuando baja ustedes hacen un análisis para ver en qué pueden mejorar?

Nosotros analizamos la realidad semanalmente porque sí queremos hacer las reformas –que son en 90% políticas–, y eso implica que si tú quieres una reforma política, de justicia, de educación, estas trascienden a períodos de gobierno. El tema de las encuestas viene a ser un insumo referencial.

— Se cree que por miedo a perder popularidad el presidente está postergando reformas radicales.

Si algún crítico, a los que respetamos, nos dice qué gobierno en apenas once meses ha podido enfrentar reformas fuertes, hay que buscarlo, no hay. En este gobierno, que recién está llegando a cumplir un año, hemos hecho la reforma de justicia, que se intentó varias veces, y en segundo lugar la reforma política.

— ¿Qué otras reformas están impulsando para el mediano plazo?

Vamos a emprender todo un proceso de grandes cambios que van a implicar varias reformas, como la política de productividad y competitividad. Es una política que va a gobernar el país en los próximos 30 años. Eso implica cambiar el statu quo que hay en diferentes sectores como la educación, que tiene que ser mucho más global y ya no memorística. También está el tema de la reforma laboral, que es muy sensible porque la gente cree que vas a quitarle derechos adquiridos y de eso no se trata.

— En medio de esos esfuerzos han surgido cuestionamientos al presidente Vizcarra. Él ha negado haber tenido injerencia en el financiamiento de Peruanos por el Kambio el 2016. Hace unos días, el dirigente Jorge Villacorta mostró un documento, firmado por el propio mandatario cuando era jefe de campaña, en el que habla de coordinar aportes de candidatos al Congreso para financiamiento. ¿Ha conversado de ese tema con él?

El presidente ha dicho que sí ha sido jefe de la campaña política del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Él entró en una segunda etapa para ver lo político, no ha tenido que ver con formas de buscar fondos. Lo que el señor Villacorta ha dicho es que hay un oficio del señor Vizcarra pidiendo que los militantes aporten. Naturalmente, es un partido político, pero no está diciéndole a las empresas A, B o C, sino a los militantes y a los candidatos. Y ni siquiera él recoge la plata, sino que hay un tesorero. ¿Eso es delito? No es delito.

— La hermana del congresista Gilbert Violeta ordenó depositar dinero a las cuentas del partido y está siendo investigada por lavado. ¿Le ha dicho algo al respecto el presidente?

En ese caso no, porque las conversaciones que tiene conmigo son en función a aquello que puede afectar, influir o impactar sobre el presidente como jefe de gobierno. El tema de la administración interna de PpK es del partido. Esos temas no los tocamos porque yo no soy del partido. No puedo hurgar o preguntar sobre algo que no me compete.

— ¿Pero le parece delicada esa situación, teniendo en cuenta que, a diferencia de Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio sí ha llegado a ser gobierno?

Lo que me preocupa es que se haga la investigación, como también lo ha pedido el presidente. Son temas que deben transparentarse a través de miembros del partido. El presidente fue invitado y no conoce mucho lo que ha sucedido allí.

— ¿El mandatario tiene información adicional sobre el financiamiento de la campaña de PpK que esté reservando para la fiscalía?

Que yo sepa no.

— Cuando se le pregunta a la gente por qué desaprueba la gestión de Vizcarra, el 41% responde que en su gobierno hay corrupción.

Hay corrupción en todos los niveles, desde la alcaldía más chiquita hasta probablemente todo el Estado. Nosotros seguiremos en una lucha frontal contra eso y ojalá podamos ir reduciendo los espacios. Hemos instituido una secretaría de integridad que trabaja en la búsqueda de la transparencia en el sector público. Son los órganos pertinentes, como la fiscalía, los que tienen que hacer la investigación mayor y sancionar. En aquello que podemos actuar, actuamos.

— ¿Le avergüenza que su bancada Alianza para el Progreso (APP) esté blindando al legislador Edwin Donayre, sentenciado por delitos de corrupción?

No sé si el término es vergüenza, pero yo siempre he dicho que las normas y las sanciones, aun cuando no nos gusten, tenemos que cumplirlas. En este caso, el congresista Donayre debe ponerse a derecho [...] hay una sanción ya establecida.

— ¿Espera que APP no lo blinde más y dé trámite a levantar su inmunidad?

Lo que espero es que se cumpla la ley.