Comisión Lava Jato cita a Ollanta Humala para este lunes

La Comisión Lava Jato citó al ex presidente Ollanta Humala para este lunes 4 de junio, a fin de que brinde su declaración sobre los proyectos que, durante su gobierno, contaron con la participación de la constructora brasileña Odebrecht.

La citación está programada para las 9:30 a.m. y se da a raíz de lo afirmado por el ex CEO de la empresa, Marcelo Odebrecht, quien aseguró haber aportado 3 millones de dólares para la campaña del 2011 del Partido Nacionalista del ex mandatario.

La comisión pretende interrogar a Ollanta Humala por los proyectos del Gasoducto Sur Peruano, el mejoramiento del Hospital Antonio Lorena de Cusco, el Centro de Convenciones de Lima, entre otros.

Asimismo, el grupo investigador también pidió los testimonios de los ex ministros de Economía Luis Miguel Castilla y de Agricultura Juan Manuel Benites, del gobierno del ex presidente, por su participación en el Gasoducto Sur Peruano.

Ambos fueron citados debido a que fueron miembros del Consejo Directivo de Proinversión que vio la concesión del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética de Nuestro País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.

La Comisión Lava Jato investiga los presuntos actos de corrupción en los contratos de concesión durante el gobierno de Humala, referidos al proyecto Gasoducto Sur Peruano, Gas de Camisea y la Refinería de Talara, entre otros.

Cabe resaltar que Ollanta Humala también es investigado por la fiscalía por lavado de activos a raíz de aportes al Partido Nacionalista.



