El Congreso tendrá su semana de representación correspondiente para el mes de agosto entre los días lunes 25 y viernes 29 de este mes.

Como se recuerda, a inicios de agosto la Junta de Portavoces del Congreso de la República definió las fechas de la semana de representación correspondiente a la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2025-2026.

Semana de representación de agosto a diciembre

Agosto: Del lunes 25 al viernes 29

Setiembre: Del lunes 22 al viernes 26

Octubre: Del lunes 27 al viernes 31

Noviembre: Del lunes 10 al viernes 14

Diciembre: Del lunes 1 al viernes 5

La semana de representación está reglamentada en el inciso f) del artículo 23 del reglamento del Congreso de la República.

En este apartado se precisa que son “cinco días laborables continuos al mes”, en los cuales los legisladores pueden trasladar a “la circunscripción electoral de procedencia o cualquier parte del país”.

Durante la semana de representación, los congresistas realizan visitas a diversas zonas del país y no se programan sesiones ordinarias de comisiones o del pleno.

Proselitismo durante semana de representación

En pleno periodo electoral, el Congreso de la República aprobó un dictamen que habilita a los legisladores a realizar proselitismo durante las semanas de representación.

La iniciativa recibió 82 votos a favor, 23 en contra y ocho abstenciones, a pesar de que diversos especialistas en derecho electoral han advertido de sus riesgos.