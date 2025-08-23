Martín Vizcarra deja Barbadillo y va a Ancón II: ¿cómo explicó el INPE la decisión y cómo es el nuevo penal donde fue internado?

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidió que Martín Vizcarra deje Barbadillo, el penal que solo tiene como internos a exmandatarios, y que sea trasladado a Ancón II. Con ello, se convirtió en el primer expresidente internado en un centro penitenciario común.

Martín Vizcarra fue internado en Barbadillo el 14 de agosto para cumplir prisión preventiva por cinco meses, mientras se resuelve su juicio por el presunto pago de coimas de constructoras que ganaron obras durante su gestión como gobernador de Moquegua.

Sin embargo, esta semana, la oficina regional de Lima del INPE anuló su clasificación en ese penal y dispuso que vuelva a ser evaluado por una junta. Se alegaron “irregularidades” en la clasificación, así como que no se había cumplido con una directiva dada que viene desde 2023.

La nueva junta, conformada por un abogado, una psicóloga y una trabajadora social, evaluó al expresidente este jueves. Finalmente, la decisión fue anunciada este viernes por el INPE mediante un escueto comunicado.

INPE anuncia que trasladará a Martín Vizcarra a Penal II de Ancón. Foto: INPE/ X.

El pronunciamiento no da mayores detalles sobre la decisión. Solo se indica que la junta decidió que Martín Vizcarra sea internado en el penal de Lurigancho; pero que luego de esto, una resolución directoral dispuso que sea llevado a Ancón II “por motivos de seguridad penitenciaria”.

“El ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad”, aseguraron.

El Comercio consultó al INPE si era posible acceder la referida resolución directorial, pero no hubo respuesta. El documento tampoco fue publicado, hasta el cierre de esta nota, en su portal institucional.

El traslado se ejecutó por la noche. El vehículo que trasladó a Martín Vizcarra, acompañado por escolta policial, salió de Barbadillo pasadas la 8 p.m.

Cuestionan decisión

Antes de esto, aún desde Barbadillo, Martín Vizcarra declaró a RPP vía telefónica. Según dijo, la junta que lo evaluaron esta semana dijeron que le correspondía seguir en ese penal y “si se decidía otra cosa, me dijo la propia junta, era por decisión política de otro nivel”.

En tanto, los abogados del presidente dijeron que impugnarán la decisión. Además, anunciaron recursos ante el Poder Judicial contra la medida y denuncias contra los responsables del traslado.

“Quedan expeditos los Recursos de Reconsideración y apelación dentro del marco de la ley 27444″, dijo Alejandro Salas, abogado y vocero político del expresidente. “El Presidente del INPE y su “Junta de Clasificación” tendrán que ser denunciados por abuso de autoridad, exposición de persona al peligro entre otros delitos , denuncia que será extensiva a quienes más resulten responsables", agregó.

El penalista Erwin Siccha, otros de los abogado de Martín Vizcarra, dijo a Latina que este mismo viernes iban a presentar un habeas corpus (recurso constitucional) contra la decisión del INPE.

Martín Vizcarra a su salida de la sede judicial luego de que se le dictó prisión preventiva. Foto: GEC / Hugo Pérez

Con esta decisión, Barbadillo se queda con los expresidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo como únicos internos. El primero de ellos, así como Vizcarra, fue procesado por hechos anteriores a su presidencia, lo que no afectó su clasificación en este penal.

César Cárdenas y Wilfredo Pedraza, exjefes del INPE, cuestionaron la medida y consideraron que Martín Vizcarra debió permanecer en Barbadillo. Ambos coincidieorn en que el ser procesado por hechos previos a su gobierno y el haber sigo elegido originalmente como vicepresidente no son argumentos válidos.

“Alguien que tomó decisiones como presidente puede tener un tipo de riesgo [en un penal común]. Ese es el criterio que se adoptó en los casos anteriores, desde Alberto Fujimori”, recordó Cárdenas.

Pedraza añadió que “por las mismas razones por las cuales se le traslada a Ancón II, que dicen que es por seguridad, tendría que haber sido derivado a Barbadillo” y consideró que la decisión no es técnico, sino que respondería a un direccionamiento político del gobierno.

Vladimiro Montesinos es uno de los internos de Ancón II. Fue el trasladado allí en agosto del 2021 tras dejar la Base Naval del Callao. (Foto: archivo GEC)

¿Cómo es el penal Ancón II?

Cárdenas señaló que Ancón II está compuesto por cuatro módulos separados, lo que permite un mejor control y mejor separación de los reos. Al ser recluido allí, añadió, Vizcarra deberá ser clasificado internamente.

“Ahora que llega al establecimiento penitenciario, va a haber una segunda clasificación. Ahí se va a determinar a qué pabellón y a qué régimen de vida lo van a poner, si en mínima, en medianas, en máxima seguridad”, dijo. “Umagino que optarán por recluirlo en un pabellón que no represente un riesgo para ellos,

Wilfredo Pedraza añadió que es Ancón II es penal de “mínima y mediana seguridad”, a diferencia de Ancón I, que es de “máxima seguridad”. Es decir, los reos que son destinados allí son de menor peligrosidad.

Aun así, remarcó que “es un penal común, restrictivo, con celdas de dos metros por tres, cama de cemento. Aunque en menor magnitud, tiene los mismos dramas que el resto de cárceles del país”.

El penal de Ancón II fue inaugurado en el 2010. Según cifras del INPE de diciembre del 2024, tiene una población de 1.861 internos frente a una capacidad de 2.216.

Esto significa que aún no tiene hacinamiento, a diferencias de penales con alto porcentaje de sobrepoblación, como Lurigancho (198%), Castro Castro (376%), Callao (471%) o Ancón I (36%).

Por ahora, es allí donde Martín Vizcarra cumplirá prisión preventiva y desde donde participará en las audiencias virtuales de su juicio, que se reanudará este martes 26 de agosto. La audiencia de apelación a su orden sería en las próximas semanas: este viernes, el juez que le impuso la medida le concedió el recurso y lo elevó a una sala de apelaciones.