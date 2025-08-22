Una bancada “mixta” y la suspensión del presidente: las otras novedades del predictamen que planteaba aumentar el sueldo a congresistas

Los predictámenes de la Comisión de Constitución del Congreso que proponían un salario de más de S/ 42 mil para los próximos senadores y diputados también incluyen otras novedades para el futuro Parlamento bicameral. Se trata de propuestas de reglamento para las cámaras de diputados y senadores.

El presidente de esa comisión, Arturo Alegría, informó el jueves 21 que “debido a una mala corriente de opinión”, se retirarán de los predictamentes “cualquier tipo de disposición que hable sobre las remuneraciones”. No obstante, hay otros puntos que probablemente generen debate dentro y fuera del Parlamento.

Los documentos establecen que los legisladores que renuncien o sean expulsados de sus bancadas pasarán a integrar un “grupo mixto”. Desaparece así la posibilidad de adherirse al grupo parlamentario de otro partido político o formar una bancada nueva, que no responda a ningún partido, como ocurre hoy.

El grupo mixto funcionará como bancada solo para presentar proyectos de ley y participar en las comisiones. Sus miembros no podrán integrar la Mesa Directiva ni la Junta de Portavoces. Además, no tendrán oficina ni personal asignado: sin técnicos ni asesores.

Hoy existen tres bancadas sin partido: la Bancada Socialista, el Bloque Democrático Popular y Honor y Democracia. A ellas se suma el Bloque Magisterial, que recientemente se integró a Juntos por el Perú - Voces del Pueblo.

No obstante, en opinión del abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho parlamentario, el actual Reglamento del Congreso ya pone límites a los congresistas tránsfugas, pero estos no se cumplen.

“El problema no es el reglamento, son las personas”, advirtió el especialista. Recordó ejemplos como el de la congresista María del Carmen Alva, quien sigue siendo militante de Acción Popular, pero no integra su bancada; o el de Carlos Alva, que renunció al mismo partido, pero es el vocero principal de ese grupo parlamentario.

También hay otros casos de congresistas que han operado al filo del reglamento. Uno de ellos es Gustavo Cordero Jon Tay, quien renunció a Fuerza Popular antes de ser expulsado. Esa acción le permitió sumarse a otra bancada, y hoy forma parte de Somos Perú.

Suspensión temporal del presidente

El predictamen establece un procedimiento de suspensión presidencial, un asunto que no se encuentra desarrollado en el Reglamento del Congreso actual.

La propuesta precisa que se trata de un procedimiento de suspensión del presidente por hallarse sometido a un proceso judicial.

Señala textualmente: “En caso de resolución acusatoria de contenido penal, conforme al artículo 117 de la Constitución, el presidente de la República queda suspendido en el cargo mientras dure el proceso judicial”.

El predictamen detalla que presentada una moción, el presidente de la Cámara de Diputados convocará inmediatamente a sesión. Luego la moción será sustentada por cualquiera de los diputados firmantes. Y culminado el debate, se procederá a la votación.

La aprobación requerirá del voto favorable de la mitad más uno del número legal de miembros de la Cámara de Diputados; es decir, 66 votos. Aprobado el acuerdo, la Cámara designará, a propuesta de la Presidencia, a tres diputados para sustentar la propuesta de resolución de suspensión ante el Senado.

El acuerdo se remitirá al presidente de la República y al presidente del Senado el mismo día, para que continúe con el procedimiento correspondiente.

Ya en el Senado requerirá del voto favorable de la mitad más uno del número legal de miembros del Senado; es decir, 31 votos.

No obstante, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos señaló que el predictamen no es claro. “La redacción es ambigua. Se debería precisar que se trata de un proceso judicial posterior a la aprobación del antejuicio.Se debería precisar que se trata de un proceso judicial posterior a la aprobación del antejuicio”, dijo.

Precisó que el artículo en cuestión alude a las investigaciones vinculadas al artículo 117 de la Constitución. Este establece que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato por cuatro causas: traición a la patria; impedir la realización de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver la Cámara de Diputados fuera de los casos permitidos por el artículo 134; e impedir la reunión o el funcionamiento del Congreso, del Jurado Nacional de Elecciones o de otros organismos del sistema electoral.

ESTE ES EL PREDICTAMEN SOBRE EL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS:

Se mantiene la virtualidad

El predictamen propone que, en el Congreso bicameral, se mantenga la posibilidad de realizar sesiones virtuales. Establece que estas solo se efectuarán “en circunstancias de gravedad que impidan el desarrollo normal de las sesiones presenciales”.

El Comercio reveló en junio que, en promedio, solo cinco congresistas asisten de manera presencial a los debates en las comisiones de estudio legislativo. La asistencia virtual se ha vuelto tan común que no es extraño ver a los presidentes de las comisiones ordinarias sesionar solos en las distintas salas del Palacio Legislativo.

La Comisión de Constitución aún debe debatir y perfeccionar los predictámenes antes de aprobarlos y enviarlos al pleno, la instancia final del Congreso.