Los dirigentes de los mineros informales no solamente son bien recibidos en el Congreso, sino también en los partidos políticos que tienen representación en este poder del Estado. Al menos 14 representantes de dos de los cuatro gremios más importantes del sector no formal son militantes en Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú [ver recuadro].

En diciembre último, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que la agrupación del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acogió en sus filas al presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin Perú), Máximo Franco Bequer, y a otros seis dirigentes de este grupo.

Franco Bequer se afilió a Renovación Popular el 11 de julio del año pasado, con lo que está habilitado para volver a postular al Congreso en las próximas elecciones generales. En el 2021, fue candidato al Parlamento por Avanza País en la región Arequipa. No obstante, no logró una curul al solamente obtener 3.452 votos preferenciales.

(Foto: El Comercio)

A fines de noviembre último, la bancada celeste votó de manera unánime por la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta junio de 2025 y le entregó al gobierno de Dina Boluarte la facultad de extenderlo hasta diciembre de este año. Y, además, respaldó la censura del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. La Confemin Perú, entonces, se atribuyó esta destitución como un logro.

Y, durante los 12 días que la Confemin y las otras organizaciones de mineros informales tomaron las calles aledañas al Parlamento exigiendo la ampliación del Reinfo, se instalaron carpas, más de 30 baños portátiles y ollas comunes, con la anuencia de la Municipalidad de Lima. “[Quiero] saludar y agradecer también al señor alcalde de Lima por apoyar en las ollas comunes”, señaló Franco en agradecimiento a López Aliaga por su aporte.

El Comercio intentó comunicarse con los congresistas Alejandro Muñante y Norma Yarrow, ambos de Renovación Popular, pero no hubo una respuesta.

Yarrow, desde setiembre del año pasado, es la secretaria general de la agrupación celeste.

La exparlamentaria Fabiola Morales, quien fue secretaria general de Renovación Popular cuando Franco Bequer y los otros dirigentes de la Confemin se afiliaron a su partido, dijo que no lo conoce.

“Si no es de la minería ilegal, no hay problema, el problema es la minería ilegal. Nosotros no tenemos nada que ver con esta. Y hay que distinguir entre la minería artesanal y la ilegal. La minería artesanal ha existido por siglos. Yo he sido congresista entre el 2001 y 2011 y he abordado este tema. La minería ilegal contamina, trae delincuencia. He viajado a Madre de Dios, el gran problema es que se ha dejado crecer [este mal]”, manifestó a El Comercio.

(Foto: Archivo GEC)

Morales, quien es regidora metropolitana de Lima, indicó que “no tenía la noticia” sobre la militancia de Franco Bequer en la agrupación celeste. “Si este señor es representante de la minería artesanal, pero sí no lo es, es otra realidad”, complementó.

De Pataz a Podemos Perú

En noviembre, los 13 integrantes de la bancada de Podemos Perú votaron a favor de la ampliación del Reinfo. Solo dos meses antes- según informó el programa “Cuarto Poder”- la agrupación fundada por el congresista José Luna Gálvez aceptó como militantes a cinco de las principales cabezas de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz), entre ellos a su presidente, José Torrealva Yparraguirre.

Torrealva Yparraguirre, en declaraciones al referido dominical, sostuvo que las grandes empresas mineras cometen abusos en contra de los mineros informales. “Claro que sí, porque ellos viven en la zona, nosotros le dimos los pases para su carretera, compraron terrenos y viven ahí”, manifestó.

El presidente de AMA Pataz- de acuerdo con un informe de El Comercio- registra 28 visitas en el Congreso. Estas se incrementaron entre setiembre y noviembre pasados, cuando el Parlamento debatía la ampliación del Reinfo. Este mecanismo, según distintos expertos, se ha convertido en un manto protector para la minería ilegal.

Entre los congresistas que recibieron más veces a Torrealva están Paúl Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), presidente de la Comisión de Energía y Minas, con seis reuniones; Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), con cuatro; y Guido Bellido (Podemos Perú), con tres.

Según informó “Cuarto Poder”, Torrealva es investigado por el presunto delito de minería ilegal y es fundador de cuatro empresas. De estas, tres están dedicadas al transporte o explotación del oro y la restante al almacenamiento de explosivos.

La empresa Inversiones Daymart, de propiedad de Torrealva- de acuerdo con el programa dominical- movieron mineral valorizado en US$4 millones, entre enero y agosto de 2024.

José Luna Gálvez es investigado por su presunta injerencia en la elección del jefe de la ONPE. (Foto: Archivo GEC)

Al respecto, el excongresista Arón Espinoza, dirigente de Podemos Perú, dijo que en los últimos meses se han registrado afiliaciones masivas no solo a su partido, sino a otros.

“Estas son afiliaciones masivas. Y, por otro lado, hay que tener en cuenta que en diferentes partidos de centro, de derecha y de izquierda hay afiliados de la gran y pequeña minería, eso no deslegitima a un partido”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Espinoza refirió que no conoce a Torrealva ni a los otros integrantes de AMA Pataz.

“No conozco al señor Torrealva, mañana [miércoles] habrá una reunión del CEN del partido para ahondar en este tema. Hay que remarcar que estos afiliados [relacionados a la minería informal] no ocupan cargos dirigenciales”, expresó.

El también regidor metropolitano de Lima evitó responder si estos dirigentes de los mineros informales serán o no candidatos de su partido en las elecciones regionales y municipales del próximo año.

En la izquierda, Perú Libre y Juntos por el Perú también han recibido a personajes relacionados con la minería informal. Por ejemplo, el partido del prófugo Vladimir Cerrón tiene entre sus filas, desde enero del 2022, al abogado Adolfo Valverde Calipuy, asesor legal de la Confemin. Antes fue militante de Avanza País y del movimiento regional Súmate.

Valverde Calipuy, según informó el portal Epicentro, es sindicado por el Ministerio Público como “brazo legal” y “brazo político” de presunta red criminal “La Gran FA”, que se dedica a la minería ilegal y al sicariato en la provincia de Otuzco (La Libertad). El abogado no ha sido comprendido como investigado.

“Su función (de Adolfo Valverde Calipuy) es el brazo (sic) político de la organización a fin (sic) al Partido Perú Libre, Partido Comunista, y es contacto en la ciudad de Lima para acceder de los ministerios del Interior y de Energía y Minas, para lo cual solicita dinero a la organización para que pueda recibir el apoyo de las autoridades limeñas, para que nos los fiscalicen y no los intervengan paralizando sus labores mineras”, refirió la fiscalía.

Este Diario intentó comunicarse con el portavoz de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, pero no respondió a nuestras llamadas.

En Juntos por el Perú, agrupación del congresista y exministro castillista Roberto Sánchez, está como militante Jaime Apolaya Peves, con vínculos con la Confemin y expresidente de la Federación Regional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales de Ayacucho (FREMAPPA).

El punto de vista

Iván Arenas, consultor en temas de minería, hidrocarburos y gestión pública, explicó que si partidos como Podemos Perú, Renovación Popular y otros, han recibido a dirigentes de mineros informales en sus filas es porque este sector tiene 2,5 millones de potenciales electores y “porque tienen mucho dinero”.

“El presidente de AMA Pataz mueve mucho dinero, él está afiliado a Podemos Perú, ellos quieren tener esa representación política, los votos, pero también el dinero. La minería informal y la minería ilegal no tiene ningún candado para aportar [a las agrupaciones]. La norma establece topes y ninguna empresa minera formal va a querer financiar a algún candidato”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Arenas cuestionó que estas agrupaciones no hayan sido capaces de proponer una ley MAPE que sea técnica y basada en la realidad.

“Utilizan a los partidos para el aprovechamiento político, para proteger sus intereses, no proponen lo más importante. ¿Dónde está la ley MAPE de Podemos? ¿Cuál es la posición de Renovación Popular sobre la informalidad en la minería?”, agregó.

También advirtió que lo más probable es que el Congreso vaya a ampliar el Reinfo, una vez más, a fines de este año.

“En noviembre o en diciembre, las organizaciones de los mineros informales van a presionar al Congreso para que extienda el Reinfo, en un año preelectoral es difícil que los partidos vayan a poner algún coto. Se va a extender hasta fines de 2026 y seguro ahí se volverá a ampliar, porque el nuevo gobierno recién se va a estar acomodando”, acotó.

Más información

Podemos Perú intentó inscribir en abril del 2024 a Lázaro Humberto Clemente Cáceres, dirigente de la Central Nacional de Mineros del Perú (Cenami), en su partido. Pero la afiliación fue rechazada por el ROP del JNE, porque esta persona está en el padrón de Por amor al Perú, un partido en formación.