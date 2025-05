El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a través de siete informes, ha alertado que a Todo con el Pueblo y a otros tres partidos promovidos por los exministros castillistas Aníbal Torres, Guido Bellido y Ciro Gálvez se les rechazó 52,700 fichas de afiliación durante la etapa de verificación semiautomática.

Y, tras analizar una muestra de estas, se determinó que, al menos, 21,745 son “compatibles con la falsificación de firmas en modalidad de ejecución libre, inventadas o imitación servil” [ver recuadro].

Por ejemplo, Todo con el Pueblo entregó, a través de su personero legal Dermali Cubas Vásquez, el 8 de agosto del año pasado un total de 25,500 registros. Un mes y medio después, el Reniec, tras realizar la verificación semiautomática, declaró “no válidas” 10,017 de estas hojas de afiliación. Es decir, el 39,28% de este primer lote tenía irregularidades.

(Foto: El Comercio)

A mediados de marzo último, la institución registral realizó un nuevo proceso de verificación de un nuevo lote de firmas (20,050) entregada por el partido de Castillo Terrones. En esa oportunidad, se detectaron 5,229 fichas no válidas.

De los 15,246 registros observados, el Reniec sometió a cotejo una muestra seleccionada de manera aleatoria y concluyó que 8,975 firmas “han sido ejecutadas en grupos signaturales por un solo puño gráfico” y que son diferentes a la de sus respectivos titulares que se están registrados en sus bases de datos.

Observaciones por comités

La Dirección Nacional del ROP del jurado- a través de la Resolución N°000107-2025-DNROP/JNE, del 3 de abril de este año- realizó una serie de observaciones a la solicitud de inscripción de Todo con el Pueblo, entre ellas que, si bien la agrupación supera el mínimo de 65 comités partidarios, estos no se distribuyen en un mínimo 20 departamento que la norma requiere.

También indicaron que Castillo Terrones fue designado como secretario nacional de Relaciones Internacionales del referido partido en la II Asamblea Nacional Extraordinaria, que se realizó el 7 de febrero de 2025. No obstante, el expresidente no habría podido participar en este encuentro por estar recluido en el penal de Barbadillo.

Y la Dirección Nacional del ROP remarcó que el exmandatario, a través de una declaración jurada, indicó que fue designado el 11 de diciembre de 2023 al referido cargo partidario, cuando la asamblea se hizo el 7 de febrero último. Por ello, exhortó a la organización a acreditar que el docente aceptó conducir esta secretaria con un nuevo documento con las fechas correctas.

(Foto: El Comercio)

La entidad le otorgó a Todo con el Pueblo un plazo de 67 días calendarios, que se cumplen la segunda semana de junio, para subsanar todas las observaciones formuladas.

En comunicación con El Comercio, el congresista Pasión Dávila, afiliado a Todo con el Pueblo, dijo que son “solo especulaciones” que existan firmas falsas en los planillones que su partido ha presentado. Agregó que los registros rechazados son porque “está mal una firma” y “porque los colaboradores no han sabido llenar las fichas”.

Las otras fuerzas “castillistas”

El partido Adelante Pueblo Unido (APU)- donde está el ex jefe de Gabinete Ministerial Aníbal Torres y los exministros Anahí Durand (Mujer) y Hernando Cevallos (Salud)- fue la agrupación de corte “castillista” que más cerca estuvo de lograr su inscripción para participar en las elecciones generales de 2026. Una serie de tachas presentadas desde Avanza País impidieron que el JNE dé su resolución antes del 12 de abril, fecha límite.

APU- de acuerdo con dos informes del Reniec- presentó 50,126 fichas de afiliación, de las cuales 14,304 fueron declaradas “no válidas”.

Y, tras el cortejo de una pequeña muestra de estas, 5,425 registros están bajo la sospecha de contener firmas falsas.

(Foto: APU)

Al respecto, la exministra de la Mujer Anahí Durand, dirigente en APU, afirmó que “todas nuestras fichas son producto del trabajo militante de nuestras bases en un contexto adverso, donde ni siquiera se nos ha permitido participar” en las elecciones generales 2026.

En diálogo con este Diario, Durand rechazó que haya existido una fábrica de firmas en su agrupación.

“Tuvimos firmas invalidadas por Reniec, y [tras ello] las mismas personas hicieron su declaración jurada notarial para que se las validen. Los funcionarios de Reniec validan firmas ‘al ojo’, no contrastan con la huella digital, por ejemplo. El sistema se Reniec es deficiente [...]Por supuesto que no hay fábrica de firmas”, acotó.

La situación de Pueblo Consciente, del ex primer ministro Guido Bellido, no es diferente. La agrupación que tiene como símbolo un sol entregó 59,419 firmas. Tras la validación semiautomática de Reniec, se determinó que 20,044 presentaban irregularidades. Y, luego de una revisión más exhaustiva, la entidad electoral consideró que 6,275 fichas tenían indicios de falsificación.

(Foto: El Comercio)

A fines de enero, la Dirección Nacional del ROP, a través de la resolución N°000028-2025-DNROP/JNE, realizó una serie de observaciones a la solicitud de inscripción del partido de Bellido. Entre ellas que su símbolo tenía similitud con los movimientos regionales Ama Sua (Áncash), Ayni (Ayacucho) y Cajamarca Renace.

También señaló que la agrupación solo tenía 22,203 afiliados válidos de los 25,288 que requería la ley. Además, que solo había logrado 15 comités provinciales en ocho departamentos, cuando se necesitan 65 comités en 20 regiones.

Otra observación fue al estatuto de Pueblo Consciente que establece que Bellido es el presidente de la organización. Esto, remarcó, “implica que cuando se elija un nuevo presidente deba modificarse”.

En diálogo con este Diario, el también congresista dijo que él no conoce los detalles del proceso de inscripción de Pueblo Consciente y que el responsable directo es el personero legal.

“Desconozco este tema, yo no he visto [el proceso de afiliación], yo me incorporé al partido y participé en algunas reuniones, pero no tengo conocimiento, este trámite lo lleva estrictamente el personero legal”, manifestó Bellido.

En el caso de Resurgimiento Unido Nacional (Runa), que dirige el ex titular de Cultura Ciro Gálvez, presentó 40,846 fichas de afiliación. El Reniec determinó que 3,106 eran “no válidas” y de estas, 1,070 habrían sido falsas.

El punto de vista

El exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello, experto en derecho electoral, refirió que “no es normal” que el Reniec haya declarado “no válidas” 52,700 fichas de afiliación de un total de 203,508 entregadas por Todo con el Pueblo, APU, Pueblo Consciente y Runa. Y tampoco que se tenga la sospecha de que más de 21 mil puedan ser falsificadas.

“No, no es normal esta situación, porque este tipo de casos, muchas veces, proviene de lo que sería una fábrica de firmas falsa. ¿Por qué? Porque responde a criterios que hacen prever que habrían salido de un mismo trazado o de una imitación de firmas. Y cuando se da esto se puede hablar de una posible fábrica de firmas. Esto debe ser analizar con tranquilidad y determinar si hay o no la existencia de un delito”, manifestó a El Comercio.

A su turno, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, dijo que habría una fábrica de firmas en este conjunto de partidos relacionados a Castillo Terrones.

Añadió que no le sorprende que Todo con el Pueblo tenga el mayor número de posibles fichas de afiliaciones falsas.

En diálogo con El Comercio, indicó que el JNE y el Reniec “han reflexionado” y ahora están dispuestos a sancionar a los partidos políticos que usaron fábricas de firmas falsas.

“Es muy peligroso [que estás agrupaciones sean inscritas], si habrían falsificado firmas, qué podrían hacer de llegar al poder otra vez”, finalizó.

El proyecto del JNE en manos del Congreso

El JNE presentó, el último jueves, un proyecto de ley al Congreso que propone la modificación de los artículos 8, 11-A y 18 B de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), correspondiente al funcionamiento de los comités partidarios, la suspensión de la inscripción y la afiliación indebida, respectivamente.

La iniciativa, además, incorpora el artículo 11-B a la LOP con el objetivo de establecer la suspensión del procedimiento de inscripción de las organizaciones políticas que aún no tiene el registro, “cuando se adviertan” hojas de afiliación “que provengan de mismo puños gráficos”. Es decir, cuando exista sospecha de falsificación.

La propuesta del tribunal electoral también considera que se incluya a las organizaciones políticas como responsables por los delitos que se puedan cometer (falsedad ideológica y falsificación de documentos) en el marco de la afiliación. Y, plantea, que se pueda aplicar el artículo 105 del Código Penal, es decir que un juez pueda disponer la cancelación de la persona jurídica, tras un proceso.

(Foto: El Comercio)

En diálogo con RPP Noticias, el presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que el proyecto alcanza a las organizaciones políticas con inscripción vigente.

Explicó que si el JNE determina tras restas las firmas inválidas o presuntamente falsificadas que no llegan a las 25,288 afiliaciones requeridas, se les suspenderá la inscripción, teniendo como plazo máximo hasta el 23 de diciembre de este año, cuando se presentan las listas de candidatos. Esto siempre y cuando el Parlamento apruebe en el pleno la propuesta.

“Si no logran subsanar esta situación, se puede cancelar la inscripción de la organización política ya inscrita”, expresó.

Burneo adelantó que desde el JNE están implementando un proceso, en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo, que les permita una fiscalización posterior. Añadió que contemplan declarar la nulidad de todo el trámite de inscripción de un partido vigente “frente a la presentación de información falsa o no veraz”.

