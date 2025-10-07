La Comisión de Constitución del Congreso aprobó la propuesta para reducir la restricción para difundir encuestas antes de los días de elecciones, de siete a tres días antes de los comicios.

Este planteamiento, cuyo debate había iniciado en los últimos días de setiembre de este año con la presidencia de Arturo Alegría (Fuerza Popular) en la comisión, logró el respaldo mayoritario de 16 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.

Los votos en rojo y en abstención vinieron de representantes de diversas bancadas como Renovación Popular, Avanza País, Honor y Democracia y Somos Perú. El respaldo provino de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Perú Libre, entre otros.

Tras esta decisión, el tema deberá ser debatido y votado posteriormente en el pleno del Poder Legislativo para su aprobación final.

Durante el debate, Alegría había defendido la propuesta al calificar la restricción de siete días como obsoleta, ineficaz e ilusoria porque la norma no impedía efectivamente que los ciudadanos interesados puedan acceder a encuestas difundidas por redes sociales.

La aprobación se logró luego de un periodo de cuarto intermedio y la separación de la votación en dos etapas, ya que inicialmente se había considerado en un solo dictamen la reducción de la restricción y la eliminación de la ley seca.

Tras aprobar la ampliación del periodo para difundir encuestas antes de las elecciones, la comisión rechazó por mayoría eliminar la denominada ley seca que impide la comercialización de bebidas alcohólicas antes de los comicios. Esta propuesta solo logró 9 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones.