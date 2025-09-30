Con 18 a favor, 4 en contra y 4 abstenciones, la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento aprobó este martes 30 de setiembre una disposición que regula los constantes cambios de bancadas de los congresistas en la futura Cámara de Diputados y del Senado.

El texto aprobado precisa que en ningún caso podrán constituir una bancada por separado los representantes de un mismo partido político, ni formarse nuevos grupos durante el período legislativo.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Asimismo, se dispone que los parlamentarios que renuncien por “razones de conciencia” o sean separados de sus bancadas solo podrán integrarse al grupo mixto o, por única vez en el periodo parlamentario, incorporarse a otra bancada ya existente según el resultado electoral.

El cambio establece que los legisladores que se incorporen a una nueva bancada no podrán postular ni integrar la Mesa Directiva de la cámara, ni de las comisiones hasta culminar el siguiente período anual de sesiones.

La propuesta fue presentada por el legislador Alejandro Cavero (Avanza País), quien argumentó que la medida busca “desincentivar” el “oportunismo” por un puesto administrativo o para presidir una comisión o la Mesa Directiva del Legislativo.

“Es el hecho de evitar el oportunismo por algún puesto administrativo al interior del Congreso. Eso de que me cambio una semana antes porque quiero ser presidente de una comisión o postular a la Mesa Directiva”, manifestó.

LEE MÁS: Denuncian que congresistas piden viáticos para asesores incluso en reuniones por Zoom

“Con esta propuesta de que no se puede hacer hasta después un año de haber sido cambiado de bancada, me parece que podría desincentivar este tipo de transfuguismo oportunista momentáneo por un puesto administrativo, por una cuota de poder al interior del Congreso”, agregó.

El texto aprobado forma parte de un dictamen referido a la conformación, organización y funcionamiento de los grupos parlamentarios del nuevo Congreso bicameral, que entrará en funcionamiento en julio del 2026.

Otros temas

También se aprobó que cada grupo parlamentario deberá aprobar o modificar su reglamento interno, el cual deberá contener como mínimo: su nombre, organización interna, derechos y obligaciones de sus integrantes, reglas de funcionamiento, procedimiento para la designación de su vocería, mecanismos de elección de candidatos a la Mesa Directiva, designación de integrantes en comisiones y un procedimiento sancionador que respete el debido proceso.

Finalmente, los congresistas acreditarán ante la Oficialía Mayor de cada cámara, según corresponda, la constitución de sus grupos parlamentarios y la designación de sus portavoces.

Ante ello, las mesas directivas respectivas aprobarán el personal de asesoría y el espacio físico necesario para el adecuado funcionamiento de cada bancada.

Finamente, el dictamen que modifica el artículo 191 y deroga el artículo 351 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, que reduce el plazo de prohibición de publicación de encuestas y elimina la llamada “Ley seca” pasó a un cuarto intermedio.