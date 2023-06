A pedido de los integrantes de la comisión especial del Congreso encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), se realizará una nueva evaluación de los aspirantes que participan en el proceso hasta el próximo martes 27, para aplicar una calificación razonable.

Los congresistas José Jerí (Somos Perú) y José Cueto (Renovación Popular), se manifestaron a favor de una más exhaustiva revisión de los casos, puesto que en algunos se priorizó la formalidad, antes que la razonabilidad y proporcionalidad.

MIRA AQUÍ: Congreso modifica reglamento para selección de postulantes a magistrados del Tribunal Constitucional

Ambos legisladores coincidieron en revisar los expedientes de los trece aspirantes, diez de ellos considerados en una primera revisión como aptos. Después de esa fecha debe iniciarse el proceso de tachas, de acuerdo el cronograma establecido.

Al respecto, el presidente de la comisión, José Elías (Podemos Perú), aclaró que aún no hay decisión de quienes pasan y quienes no, y que dependerá del voto del grupo de trabajo para que sean admitidos o no.

El secretario técnico de la comisión, Víctor Colina, refirió que se trata de una propuesta que se pone a consideración de los legisladores y manifestó que las observaciones se refieren a casos como la presentación de constancias originales expedidas por el Colegio de Abogados, con un tiempo no mayor de 30 días, desde que se expidió.

En un segundo caso, el postulante no cumplió con la presentación de su título profesional registrado en la Sunedu; y en el tercero, no cumplió con haber dejado su cargo con un año de anticipación.

Los aspirantes que cumplieron con las exigencias para ocupar el cargo son: Luis Alberto Carrasco García, María del Pilar Dolores Tello Leiva, Pedro Alfredo Hernández Chávez, José Francisco de la Virgen María Urquizo Olaechea y Evelia Fátima Rosalina Castro Avilés.

Así también Justo Fernando Balmaceda Quiroz, Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, Hernando Montoya Alberti, Walter David Luque Chayña y Wilber Nilo Medina Bárcena.

Los que no cumplieron con todos los requisitos que se exigen son Guillermo Sandoval Aguilar, Yolanda Gallegos Yolanda y Benjamín Carlos Enríquez Colfer.

Durante la sesión, se dio cuenta de la remisión de 26 oficios solicitando información a diversas instituciones, respecto a los requisitos exigidos y sustentados de los trece postulantes, de los cuales ese grupo de trabajo ha recibido 14 respuestas.

El legislador informó que posteriormente se ha remitido 52 oficios solicitando confirmación del vínculo laboral, consignado por los postulantes, de los cuales a la fecha han recibido cinco respuestas. Se aclaró que ningún postulante podrá agregar documento alguno a su carpeta de inscripción.