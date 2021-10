Conforme a los criterios de Saber más

El Congreso se autoexcluyó de la Ley Servir, por lo que la contratación de su personal se maneja bajo sus propios criterios. Una práctica que se ha ido incrementando en los últimos períodos es la de contratar como asesores a los financistas de campañas electorales. La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio detectó 63 de estos casos en los dos primeros meses de la actual gestión.

El 75% de estos asesores han sido contratados en los despachos de los mismos parlamentarios a los que financiaron en la última campaña. Por ejemplo, los dos principales financistas que ahora figuran en la planilla congresal son Mario Burneo Castillo en el despacho de Eduardo Castillo y Ronald Rodríguez Samanamud en el de Víctor Flores, ambos de Fuerza Popular. Este Diario intentó comunicarse con ambos parlamentarios, pero no obtuvimos respuesta alguna.

En las nueve bancadas existentes hasta la fecha se registran al menos tres contrataciones de financistas de la lid electoral.

Los vicepresidentes

Entre los parlamentarios que contrataron a sus aportantes figuran dos miembros de la actual Mesa Directiva del Congreso: Enrique Wong, de Podemos Perú (segundo vicepresidente), y Patricia Chirinos, de Avanza País (tercera vicepresidenta).

Como vicepresidentes, cuentan con un mayor margen de contratación de personal, debido a que disponen de plazas laborales en sus despachos personales, vicepresidenciales y en las oficinas adscritas a la mesa.

Wong tiene como asesor principal de su despacho a Manuel Talavera Valdivia, quien aportó a su campaña unos S/2.200. En la oficina de la segunda vicepresidencia tiene de auxiliares a Walter Melgarejo Pascual y a Sara Chang Bendezú: el primero aportó S/6.450 y la segunda S/2.000 a su campaña. En la misma planilla figura en el cargo de técnico Rubén Gómez Vidal, quien aportó S/18.000 a la campaña presidencial de Podemos Perú, el partido que representa Wong y del que es secretario general.

Consultado al respecto, el legislador aseguró que todos sus asesores fueron contratados por su experiencia en el sector público y que nadie lo financió esperando retribuciones.

En el caso de Chirinos, dos de sus financistas fueron contratados en la Oficina de Enlace con el Ciudadano, adscrita a la tercera vicepresidencia que ella dirige.

Una de ellas es Gloria Lara Ávila, quien ha estado afiliada y ha sido tres veces regidora provincial del movimiento regional Chim Pum Callao, del sentenciado Álex Kouri. Representando a ese movimiento, Chirinos fue alcaldesa de La Perla.

Lara también fue funcionaria en el Gobierno Regional del Callao en el período de Félix Moreno. La corte del Callao pidió 10 años de prisión contra Gloria Lara en la investigación por el desvío de fondos públicos para la construcción irregular de un sauna en el Cuartel General del Ejército en el 2008.

El otro financista contratado es Carlos Martínez Hernández, tres veces regidor distrital y dos veces regidor provincial con Chim Pum Callao. Martínez era hombre de confianza del exalcalde Juan Sotomayor, con quien fundó el partido Vamos Perú. Sotomayor se encuentra a la fecha en prisión preventiva. En el registro de aportes, Chirinos consignó que Martínez donó más de S/7.000. Consultado al respecto, el propio Martínez refirió que fueron aportes en “banners, equipos de audio, paneles, volantes”.

Desde el despacho de la representante de Avanza País alegaron que Lara y Martínez “son dos profesionales que cumplen largamente con el perfil que exige el puesto”. Además, señalaron que la responsabilidad sobre la contratación del personal que labora en el Congreso es de la Dirección General de Administración. “Ellos evalúan si las personas cumplen o no el perfil requerido para el puesto”, dijeron a este Diario.

Al menos 63 asesores del Congreso fueron financistas de la campaña electoral.

Otros casos

En el reporte financiero de campaña de Chirinos, figura una tercera persona que labora en el Congreso: Jimmy Trujillo Melgarejo, quien además aparece como aportante en la campaña presidencial de Avanza País.

Lo curioso es que Trujillo no labora en el despacho de Chirinos ni en las oficinas adscritas a la vicepresidencia, sino que está en la planilla de la bancada de Perú Libre.

Trujillo ha sido regidor distrital de La Perla cuando Chirinos fue alcaldesa y figura como secretario general de una asociación presidida por la parlamentaria llamada Chalaco de Corazón. Al igual que Lara, él ha trabajado con el recluido Félix Moreno y se quedó como personal estable en la planilla del Gobierno Regional del Callao. Para trabajar en el Congreso, obtuvo licencia sin goce de haber desde julio pasado.

El secretario general de la asociación civil Transparencia, Iván Lanegra, sostuvo que no es ilegal ni un problema ético la contratación de financistas, siempre que esas personas sean idóneas para el puesto. “Lo sería [un problema], en cambio, si no tienen las capacidades, lo cual puede ser indicio de un mero favor político, o peor aún, si no se cumplieran las normas de contratación, donde podríamos estar frente a infracciones legales serias, o si se buscara cambiar las normas para permitir su contratación”, explicó.

Este Diario detectó 24 casos de asesores que figuraban en la planilla del período 2020-2021 (hasta julio pasado) y que financiaron a partidos o congresistas. Fuentes legislativas indicaron que varias de estas personas aportan cuotas partidarias para asegurar su permanencia laboral.

TE PUEDE INTERESAR