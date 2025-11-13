El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), rechazó la denuncia penal presentada por el expresidente Pedro Castillo, procesado por el golpe de Estado del 2022, y aseguró que la decisión de vacarlo n aquella oportunidad fue legal y válida.

“Es un pretexto ridículo porque, como sabemos, cuando este señor intenta dar el golpe y da el golpe el 7 de diciembre, inmediatamente el Congreso se reúne y una de las causales establecidas claramente en la Constitución es que, si intenta cerrar el Congreso, puede ser vacado de inmediato y ya no tiene que recorrer todo el proceso”, dijo este miércoles a Canal N.

Previamente, se conoció que Castillo denunció penalmente a 100 congresistas y a Dina Boluarte por la vacancia del 7 de diciembre del 2022, cuando leyó el mensaje a la Nación para anunciar el cierre del Congreso.

Según el exmandatario, la vacancia fue irregular porque solo tuvo 101 votos a favor y no los 104 requeridos por ser las cuatro quintas partes del número legal de legisladores, además de no haber logrado una defensa adecuada en el proceso.

Según Fernando Rospigliosi, “en determinados casos se necesitan los 104 votos” pero destacó que el Poder Legislativo tenía que actuar de inmediato para retirar del cargo a Castillo por el golpe de Estado.

“El caso es que el Congreso tenía que vacarlo de inmediato e hizo lo que tenía que hacer. No hay ninguna duda de la legitimidad de lo que hizo el Congreso y el Congreso en ese momento salvó al Perú de caer en una dictadura”, aseveró.

“Si no lo hubieran vacado, las cosas hubieran quedado en incertidumbre y quizás hubiera podido tener éxito pero por suerte el Congreso actuó de inmediato y lo sacó de la presidencia. Este sujeto intentó fugarse a la embajada de México donde está ahora Betssy Chávez”, agregó el titular del Legislativo.