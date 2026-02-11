Escuchar
La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para este miércoles, desde las 2 de la tarde, a los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong a fin de que respondan por las reuniones no registradas que sostuvieron con el presidente José Jerí. Sin embargo, el primero de ellos envió un oficio anunciando que no acudiría.

