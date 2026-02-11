La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para este miércoles, desde las 2 de la tarde, a los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong a fin de que respondan por las reuniones no registradas que sostuvieron con el presidente José Jerí. Sin embargo, el primero de ellos envió un oficio anunciando que no acudiría.

Ji Wu Xiaodong sí participó de manera virtual. El empresario se encuentra bajo arresto domiciliario como parte de una investigación en su contra por presunta organización criminal ‘Los Hostiles de la Amazonía’.

Al responder las interrogantes, afirmó que acudió a la cena en el chifa de su amigo Yang, en San Borja, donde participó en presidente Jerí, en su calidad de “traductor” y que el mandatario se habría confundido o equivocado cuando dijo que no hablaba español.

Sigue aquí la sesión:

Ji Wu Xiaodong dijo que el arresto domiciliario que pesa en su contra se implementó el 21 de enero del 2026 y cuando acudió a Palacio de Gobierno no tenía ninguna medida restrictiva.

Según indicó ya no realiza ninguna actividad empresarial y que acudió a la sede del Ejecutivo para coordinar lo del Día de la Amistad Peruano-China.

En tanto, en la carta enviada a la citada comisión, Yang argumentó que “la concurrencia a una sesión parlamentaria de carácter público y la eventual formulación de respuestas comprometería gravemente su derecho de defensa, así como el principio de no autoincriminación”.

“Me encuentro en calidad de investigado en una investigación penal en trámite ante el Ministerio Público, concretamente en la carpeta fiscal 25-2026, ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima– Cuarto Despacho, la cual versa sobre los mismos hechos que son materia de indagación por parte de esa Comisión", indica Yang en el oficio.

En enero pasado se reveló que el presidente sostuvo reuniones con Yang al margen de los canales formales. Una de ellas se realizó el 26 de diciembre en un chifa de propiedad de Yang, ubicado en el distrito de San Borja, al que el mandatario acudió por la noche y encapuchado; la otra tuvo lugar el 6 de enero en una tienda del Centro de Lima, también perteneciente al empresario y que ese día había sido clausurada por la Municipalidad de Lima.

En el encuentro realizado en el chifa participó Ji Wu Xiaodong, hecho que posteriormente fue reconocido por el propio presidente.

Además, el pasado miércoles 4 de febrero, durante una sesión de la Comisión de Fiscalización, el secretario general de la Presidencia, Roberto Villanueva Haro, añadió que Yang ingresó a Palacio en cuatro ocasiones: el 24 de octubre, el 12 y 29 de diciembre del 2025, y el 5 de enero del 2026. En tanto, Ji Wu Xiaodong acudió los días 12 y 29 de diciembre del 2025 y el 5 de enero del 2026.

La Comisión de Fiscalización citó a ambos empresarios para que respondan desde cuándo y en qué contexto conocen al presidente, qué temas han abordado en las reuniones y cuál ha sido su rol empresarial en la promoción de inversiones o proyectos de concesión con el Estado.

También serán consultados si las reuniones que sostuvieron con el mandatario fueron gestionadas a través de canales oficiales o mediante invitaciones directas, y qué otros funcionarios del Estado participaron.

Tal como ha revelado El Comercio, Yang, conocido como “Johnny”, ha sido fundador, socio, administrador y apoderado, junto con otros ciudadanos chinos, de un conglomerado de empresas dedicadas a diversos rubros, varias de las cuales se convirtieron en proveedoras del Estado.

Mediante American Sam S.A.C., una de sus primeras compañías, operó una procesadora de minerales ubicada en San Andrés, Pisco. Dicha empresa estuvo inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) desde el 2020, aunque actualmente su inscripción se encuentra suspendida.

En el 2023, Yang obtuvo la concesión del proyecto “Central Hidroeléctrica Pachachaca 2”, en la región Apurímac, mediante la empresa Hidroeléctrica América S.A.C. El proyecto, valorizado en más de U$$ 224 millones, se encuentra actualmente paralizado.

Recientemente, el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, señaló ante la Comisión de Fiscalización que su sector rechazó una solicitud de prórroga presentada por la empresa para postergar el inicio de operaciones. Según precisó, el cronograma original establecía el inicio de las obras en mayo del 2025 y su culminación en mayo del 2026.

En la sesión de este miércoles, Ji Wu Xiaodong también será consultado por su situación legal, luego de que se revelara que ingresó a Palacio de Gobierno pese a tener una orden de arresto domiciliario por presuntamente integrar la presunta organización criminal ‘Los Hostiles de la Amazonía’.