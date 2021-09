La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, indicó que sin un Poder Legislativo que funcione de manera autónoma no podría existir la democracia. En esa línea, destacó la instalación del primer Parlamento Nacional, fundado hace casi 200 años, como símbolo de la nueva República que acaba de fundarse.

“Como lo demuestra la historia contemporánea, sin un Poder Legislativo autónomo y una real división y equilibrio de poderes no existe democracia; sin un Poder Legislativo autónomo e instituciones sólidas no existe respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico del país, no existen libertad ni derechos, todo se convierte en meras formalidades y apariencias sujetas a la voluntad del dictador de turno y el ciudadano se ve reducido a la condición de súbdito, como durante el virreinato”, aseveró.

“Y si la instalación del primer Congreso Constituyente del Perú no fue el inicio de la lucha por la independencia, lo que sí fue es la resultante de la voluntad ciudadana, por primera vez expresada libremente, pese a las limitaciones causadas por la presencia de las huestes realistas en gran parte del territorio del Perú”, agregó.

“Hoy día, que celebramos el 199° aniversario de la instalación del primer Congreso Constituyente del Perú, en medio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, que ha cobrado la vida de más de 200.000 compatriotas, aquellas palabras cobran una renovada vigencia, porque implica un gran desafío para cada uno de nosotros, los representantes del pueblo. Y es que para el Congreso de la República también los últimos son los primeros y la democracia se inicia en los pueblos olvidados del Perú”, puntualizó.

En esta fecha se conmemora la instalación del primer Congreso Constituyente, ubicado en la capilla de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 20 de setiembre de 1822. En la sesión participa el presidente de la República, Pedro Castillo, y el titular del Gabinete, Guido Bellido.

La convocatoria a los legisladores señala que tras culminar la sesión solemne iniciará el pleno del Legislativo.

#199AñosDeHistoria I La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, brinda su discurso por la conmemoración del 199.º aniversario del Congreso de la República. pic.twitter.com/eJzzAIFzrD — Congreso del Perú (@congresoperu) September 16, 2021

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Bellido escapa de la prensa