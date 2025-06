El Congreso de la República formalizó una nueva inhabilitación de la función pública contra el expresidente Martín Vizcarra, esta vez la que fue aprobada el 11 de junio en el pleno por la disolución del Parlamento del 2019.

Ese día, con 67 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones, el pleno aprobó sancionar por tercera ocasión al exmandatario. Su primera inhabilitación data de abril del 2021, por un plazo de 10 años, por el caso conocido como ‘Vacunagate’.

La segunda, de mayo del 2022, por cinco años por supuestamente haber tenido vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Martín Vizcarra fue inhabilitado por el Congreso por 10 años.

En el boletín de normas legales de El Peruano este 14 de junio, el Parlamento publicó la resolución legislativa 014-2024-2025-CR con la tercera inhabilitación.

Ahí se precisa que el motivo es el “el cierre del Congreso de la República”, y porque “la suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente, el entonces presidente Martín Vizcarra, no podía interpretar que, al haber elegido un magistrado, se había denegado la confianza”.

Asimismo, explica que durante toda la acusación constitucional se respetó el debido proceso y que se le brindaron a Vizcarra Cornejo “todas las garantías necesarias para que pueda ejercer su derecho de defensa”.