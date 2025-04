El pleno del Congreso rechazó el miércoles 16 interpelar a los ministros Raúl Pérez Reyes (Transportes y Comunicaciones), Morgan Quero (Educación) y César Vásquez (Salud), a pesar de los cuestionamientos que pesan contra sus gestiones.

Solo aprobó interpelar a la ministra Leslie Urteaga (Desarrollo e Inclusión Social), por las intoxicaciones de escolares que consumieron productos del programa Wasi Mikuna (antes denominado Qali Warma).

Las propuestas para que Pérez Reyes, Quero y Vásquez respondan ante el Congreso fueron rechazadas principalmente con los votos en contra o en abstención de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre. Estas bancadas continúan respaldando políticamente al gobierno de Dina Boluarte.

Solo 23 adhesiones

La primera moción rechazada pretendía que Pérez Reyes responda por los continuos retrasos en el funcionamiento del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y otros temas de su sector.

La propuesta fue sustentada por el congresista Edgard Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular), pero solo recibió 23 votos a favor. Hubo 48 votos en contra y 18 en abstención.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN SOBRE LA INTERPELACIÓN A PÉREZ REYES

BANCADA N° DE INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN Fuerza Popular 21 0 10 0 Podemos 14 1 1 7 Alianza para el Progreso 14 1 11 0 Perú Libre 11 0 0 8 Renovación Popular 11 0 7 2 Acción Popular 9 3 2 0 Bloque Magisterial 8 1 6 1 Juntos por el Perú - Voces del Pueblo 8 5 0 0 Somos Perú 7 0 5 0 Avanza País 6 3 0 0 Bancada Socialista 5 3 0 0 Honor y Democracia 5 0 4 0 Bloque Democrático 5 4 0 0 No agrupados 6 2 2 0 TOTAL 130 23 48 18

No responderá por extorsiones a colegios

La segunda moción rechazada buscaba que el ministro de Educación explique las medidas que ha adoptado su cartera para enfrentar las extorsiones que enfrentan los colegios.

De acuerdo con cálculos del grupo Educar con Libertad, conformado por ocho organizaciones de colegios, padres de familia y promotores de Lima y otras zonas, se estima que alrededor de mil colegios privados están siendo extorsionados, pero solo 300 han formalizado una denuncia ante la policía. El resto de las instituciones teme sufrir represalias.

Se han registrado casos de extorsión contra colegios en los distritos de Comas, Los Olivos, Independencia, Ate, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Barranco, San Miguel y en la ciudad de Trujillo, de acuerdo con la vocera de Educar con Libertad, Giannina Miranda.

La moción también planteaba, entre otros temas, que responda cuáles son las acciones implementadas para prevenir y sancionar los casos de agresiones sexuales cometidas por docentes en contra de sus alumnas.

Sin embargo, los votos en abstención (35) superaron a los favorables (34), mientras que 24 votos se emitieron en contra.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN EN EL CASO DE MORGAN QUERO

BANCADA N° DE INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN Fuerza Popular 21 0 0 14 Podemos 14 4 1 4 Alianza para el Progreso 14 1 9 2 Perú Libre 11 0 0 7 Renovación Popular 11 8 0 0 Acción Popular 9 0 2 4 Bloque Magisterial 8 1 6 1 Juntos por el Perú - Voces del Pueblo 8 4 0 0 Somos Perú 7 1 5 0 Avanza País 6 4 0 0 Bancada Socialista 5 4 0 0 Honor y Democracia 5 1 1 2 Bloque Democrático 5 3 0 0 No agrupados 6 3 0 1 TOTAL 130 34 24 35

El caso de Vásquez

El Congreso se opuso a que el ministro de Salud responda ante el pleno por qué su cartera “no detectó ni supervisó oportunamente los problemas con el suero fisiológico del laboratorio Medifarma”, cuyo lote defectuoso provocó la muerte de al menos cuatro personas y causó reacciones graves en varios pacientes.

Por ese caso, Vásquez respondió recientemente ante la Comisión de Salud.

El ministro es militante de APP. Los congresistas de ese partido votaron en contra. En tanto, los de Fuerza Popular se pronunciaron en abstención.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN

BANCADA N° DE INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN Fuerza Popular 21 0 1 17 Podemos 14 1 1 3 Alianza para el Progreso 14 1 11 1 Perú Libre 11 0 0 8 Renovación Popular 11 10 0 0 Acción Popular 9 0 6 0 Bloque Magisterial 8 0 5 2 Juntos por el Perú - Voces del Pueblo 8 2 0 1 Somos Perú 7 0 6 0 Avanza País 6 1 1 0 Bancada Socialista 5 3 0 0 Honor y Democracia 5 0 0 3 Bloque Democrático 5 1 0 0 No agrupados 6 2 2 0 TOTAL 130 21 33 35

El pliego interpelatorio rechazado constaba de 15 preguntas.

Interpelarán a Urteaga con la oposición de APP

El Parlamento aprobó interpelar a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, por las intoxicaciones de escolares que consumieron productos del programa Wasi Mikuna (antes denominado Qali Warma).

Solo Alianza para el Progreso, la principal aliada del gobierno, votó en contra de esa medida.

El vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, adelantó que su bancada votaría a favor, pero cuestionó que en interpelaciones previas se haya registrado gran ausentismo de congresistas.

“Es necesario que la señora ministra venga a exponer los argumentos del pliego. Pero llamo la atención porque en las últimas interpelaciones este hemiciclo ha dado un espectáculo bochornoso. Lamentablemente estas personas que les gusta firmar interpelaciones y salir en los medios de comunicación nunca están aquí para escuchar las respuestas de los ministros”, dijo.

La ministra deberá presentarse ante el Congreso el martes seis de mayo a las 3 p.m. para responder 24 preguntas distribuidas en dos pliegos interpelatorios.

Acusa “perturbación”

Horas antes de que el Congreso se pronunciara sobre las cuatro mociones de interpelación, el primer ministro Gustavo Adrianzén acusó a un sector del Parlamento de perturbar al Ejecutivo.

“Se interpeló y se censuró a [Rómulo] Mucho, se interpeló y se censuró a [Juan José] Santiváñez. Se me ha interpelado y ahora piden mi censura. Tenemos cuatro ministros con cinco censuras [interpelaciones]. [...] No es casualidad. Yo no voy a hablar de un ánimo desestabilizador, pero sí de una perturbación generada, y siempre por el mismo grupo”, dijo en conferencia de prensa tras sesión del Consejo de Ministros.

El miércoles pasado también se presentó una moción de interpelación al canciller Elmer Schialer. Esto por el salvoconducto que el gobierno entregó a la ex primera dama Nadine Heredia luego de que Brasil le concediera un asilo diplomático.

