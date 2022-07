Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, se presentó este viernes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde reconoció públicamente que trabajó para el empresario Hugo Espino, gerente de JJM Espino Ingenieros S.A.C. Esto, pese a que la compañía contrata con el Estado.

Paredes precisó que trabajó para Espino, entre agosto y octubre del año pasado, haciendo el “componente social” en La Succha, Cajamarca, donde censaba a la población para que la firma evaluara la viabilidad de un proyecto de agua y saneamiento.

Por este trabajo, indicó, recibía S/1.500 en efectivo, pues solo tenía un acuerdo verbal con el empresario. Además, confirmó que Espino la visitaba en Palacio de Gobierno cuando ella estaba en Lima.

Declaraciones de Yenifer Paredes en el Congreso de la República 2

Asimismo, señaló que asesoró a otras empresas, pero que no recordaba los nombres de estas. Paredes explicó que si bien sabía que no podía trabajar en una entidad pública, no se le indicó que no podía hacerlo para un ente privado.

“No era mi función como trabajadora investigar todo lo que la empresa en la cual yo trabajaba, laboraba, prestaba servicios al Estado o firmaba contratos. No estaba dentro de mi responsabilidad”, expresó.

En otro momento, aseguró que tenía derecho a trabajar y que “no porque sea familia del presidente, de la primera dama” está impedida de hacerlo.

Amiga en Palacio

La hermana de la primera dama Lilia Paredes entró en contradicciones cuando se le preguntó por su amiga Susy Díaz Huamán. Aseveró que esta la visitó en Palacio, aunque no recordaba cuántas veces. Pero tras ser interrogada sobre más detalles de la visita de Díaz Huamán, reconoció que su amiga trabajaba en la Casa de Pizarro, pero que tampoco recordaba desde cuándo.

El Comercio informó que Díaz Huamán trabajaba en Palacio con un sueldo de S/15 mil mensuales.

Pese a que la cuñada de Castillo reconoció que recibía visitas en la sede de gobierno, la institución dijo a El Comercio que no llevaba un registro de las visitas de Yenifer Paredes, pues no era funcionaria. Esto, pese a que las visitas de Espino sí están registradas.

El congresista Héctor Ventura, quien hasta ayer presidió la Comisión de Fiscalización, consideró que en el gobierno existiría una presunta organización criminal familiar.

“Es decir, tenemos al presidente de la República, la esposa del presidente, la hermana, el suegro del presidente, los sobrinos del presidente. Una organización criminal familiar que debe ser materia de investigación de la próxima Comisión de Fiscalización y de las autoridades pertinentes”, cuestionó el legislador de Fuerza Popular.

