El Congreso de la República publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución Legislativa 001-2025-2026-CR que declara oficialmente la “incapacidad moral permanente” de la ahora expresidenta Dina Boluarte, conforme al artículo 113 de la Constitución.

Además, en su segundo artículo, establece la vacancia de la Presidencia de la República y la aplicación del régimen de sucesión regulado por el artículo 115.

El escrito lleva la firma del ahora presidente del Perú, de forma interina, José Jerí Oré, en ese momento como presidente del Congreso y Fernando Rospigliosi como primer vicepresidente, lo que le otorga validez plena según el procedimiento legislativo vigente.

¿Cómo se aprobó la vacancia de Dina Boluarte?

La vacancia fue aprobada esta madrugada con 122 votos a favor, mostrando un consenso entre las bancadas en el Congreso tras los últimos actos de Dina Boluarte frente a la delincuencia.

Jerí se convierte en el tercer mandatario del actual quinquenio (2021-2026), tras Pedro Castillo y Dina Boluarte. Prometió luchar contra la inseguridad ciudadana.

“Hoy asumo con humildad la presidencia de la República por sucesión constitucional, para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional, de amplia base. Tenemos que construir, juntos, acuerdos mínimos”, dijo en su primer mensaje como mandatario peruano.