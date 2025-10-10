La presidenta Dina Boluarte ofrece hoy, viernes 10 de octubre, un mensaje a la Nación tras la aprobación del Congreso de la República de las mociones de vacancia en su contra.

La votación terminó con 121 votos a favor que declararon su incapacidad moral permanente. Esta cifra es la más alta que en las vacancias de Alberto Fujimori en el 2000, Martín Vizcarra en el 2020 y Pedro Castillo en el 2022.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El desborde de la criminalidad organizada y el impacto social del ataque armado han provocado un quiebre político sin precedentes: doce de las trece bancadas parlamentarias se han pronunciado a favor de su salida, incluyendo a los partidos Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Somos Perú y Perú Libre, que hasta hace poco conformaban el bloque de apoyo al gobierno.

En la página web del Congreso ya figuran cuatro mociones de vacancia presentadas oficialmente este jueves. Estas proponen declarar la “permanente incapacidad moral” de la jefa del Estado, amparándose en el artículo 113 de la Constitución. También se solicita la aplicación del artículo 115, referido a la sucesión presidencial.

De acuerdo con un comunicado difundido por la bancada de Renovación Popular, la iniciativa responde al “clamor de millones de peruanos que padecen el abandono del Gobierno frente al flagelo de la delincuencia y el crimen”.

El malestar político se intensificó luego de que, la noche del miércoles, cinco personas, entre ellas cuatro músicos, resultaran heridas durante el ataque a la orquesta Agua Marina, en pleno concierto en el Círculo Militar de Chorrillos.