La versión del médico, brindada en Cuarto Poder, contradice cada una de las afirmaciones que hizo la jefa de Estado al intentar justificar la cirugía que se realizó en junio del 2023 [ver recuadro].

Por este caso, el Ministerio Público la investiga por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y abandono del cargo.

Cuando el caso salió a la luz, en mayo del 2024, la mandataria optó por guardar silencio. Y, luego, Boluarte continuó sorteando las preguntas de la prensa durante un tiempo prolongado. Posteriormente, su entonces recién estrenado vocero, Fredy Hinojosa, recurrió al argumento de la intimidad personal para no responder sobre el tema.

En julio de ese mismo año, tras un largo silencio con los medios de comunicación, Boluarte ironizó sobre dicha información. “Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta”, dijo en conferencia de prensa.

El caso se mantuvo frío hasta que- en diciembre del 2024, tras las revelaciones que hizo el exprimer ministro Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización- la jefa de Estado recién admitió que sí se operó. Sin embargo, aseveró que la intervención fue por motivos de salud y que no estuvo incapacitada en ningún momento para ejercer el cargo.

A lo largo de estos meses, las declaraciones de la presidenta han sido refutadas con versiones de exfuncionarios de su gestión y documentos médicos de la Clínica Cabani.

Lo único que no se conocía era el testimonio directo de Cabani, quien no podía brindar declaraciones debido al secreto profesional. No obstante, ahora es libre de revelar detalles gracias a una orden del Poder Judicial.

Su historia es muy distinta a la de Boluarte. El médico detalló a “Cuarto Poder” que, aquel 28 de junio del 2023, la presidenta fue sometida a cinco procedimientos quirúrgicos.

“Se realizó, en primer lugar, la cirugía de nariz: una rinoplastia, con semptumplastia funcional [...] Blefaroplastia inferior transconjuntival. La otra cirugía que se realizó fue el injerto graso en surco nasogenianos y en algunas zonas del rostro y finalmente se hizo colocación de hilos de sustentación absorbibles en el rostro, a cada lado del rostro, para rejuvenecimiento”, indicó.

El médico precisó, además, que todas las intervenciones fueron estéticas, excepto la funcional, que fue realizada por un cirujano otorrinolaringólogo.

El dueño de la Clínica Cabani explicó, además, que la presidenta fue sedada por una anestesióloga y que también recibió anestesia local.

“La sedación la realiza una anestesióloga un anestesiólogo y la local la aplico yo. Después de que esa sedación haga efecto, para que no tenga dolor la paciente… Al momento de aplicar la anestesia local, que se inyecta básicamente, y antes de ingresar la paciente a sala siempre hacemos una anestesia preoperatoria, preanestésica, que es básicamente vía oral: es una pastilla vía oral o anestésico vía oral”, indicó.

Cabani confirmó que la presidenta estuvo internada en su clínica desde el 29 de junio hasta el 30 de junio por la mañana. Durante esos días, según su declaración, la presidenta tuvo los ojos vendados con gasas heladas y no recibió ninguna visita. Solo estaban con la presidenta Patricia Muriano y su escolta presidencial.

En ese contexto, los focosse ponen en el Decreto Supremo Nº 144-2023-EF, supuestamente firmado por la presidenta cuando estaba en pleno proceso posoperatorio, con los ojos vendados y sin poder recibir visitas en la clínica.

El médico descartó que la intervención a Boluarte se pueda comparar a la curación de una muela. “La verdad, no se compara ni con un absceso, ni con un diente, ni con maquillaje permanente, ni con cualquier otra cirugía menor”, enfatizó.

“La curación de muela es una anestesia local, el dentista saca una jeringa la prepara la inyecta no le pone electrocardiograma, pulsioxímetro, no le pone para medir la presión no está por una vía endovenosa por si baja la presión, Por si pasa una emergencia , no está el anestesiólogo ahí”, recalcó.

En otro momento, aseveró que la presidenta se llevó su historia clínica. Finalmente, dijo que la clínica emitió una boleta de pago, pero que la presidenta no canceló el monto. Y que, después de enviar varias cartas notariales, recién realizó el abono en efectivo.

Dina Boluarte Mario Cabani “Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica, no fue una intervención estética”

12 de diciembre del 2024

Mensaje a la Nación “Ella se ha realizado una rinoplastía, con septumplastía funcional [...] Se le hizo blefaroplastia, injerto graso en surcos nasogenianos y colocación de hilos de sustentación absorbibles para cada lado del rostro para rejuvenecimiento”

5 de mayo del 2025

Cuarto Poder “Fue una operación necesaria e imprescindible para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria”

12 de diciembre del 2024

Mensaje a la Nación “Todas [las cirugías] fueron estéticas, excepto la funcional, la septumplastia que fue realizada por un cirujano otorrinolaringólogo”

5 de mayo del 2025

Cuarto Poder

“No me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta constitucional de la República”

12 de diciembre del 2024

Mensaje a la Nación “Tenía poco dolor e inflamación. Estaba con sus gasas heladas, tapada con poca luz [...] Ella se quedó del 29 hasta el 30 en la mañana”

5 de mayo del 2025

Cuarto Poder

“Cuando el Ministerio Público haga su trabajo renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad y entregaré mi historial clínico”

12 de diciembre del 2024

Mensaje a la Nación “Se llevó la historia clínica cuando le dieron de alta [...] Se la llevó y nunca la regresó. Nunca la devolvió”.

5 de mayo del 2025

Cuarto Poder “Es una intervención menor, equiparada a una curación de muela”

13 de enero del 2025

Ministerio Público, según reveló Cuarto Poder. “No se compara ni con un absceso, ni con un diente, ni con maquillaje permanente, ni ninguna cirugía menor como sacar una muela”

5 de mayo del 2025

Cuarto Poder

¿Se complica la situación legal de la presidenta?

Los penalistas Gilmar Andía, Luis Vargas Valdivia y Ricardo Elías señalaron que las revelaciones de Cabani refuerzan la tesis fiscal de abandono del cargo y omisión de actos funcionales. Además, advirtieron que se podrían añadir más delitos a la investigación contra la jefa de Estado.

“La declaración del doctor Cabani corrobora la tesis fiscal de abandono del cargo y omisión de funciones y añadiría los delitos de falsedad genérica y falsedad material”, expresó Andía.

El exviceministro de Justicia afirmó que complica la situación de la presidenta haber declarado que ella no se sometió a una cirugía con fines estéticos.

Para el letrado, es importante averiguar también cómo se ha dado el tráfico comercial del cobro de la deuda. “El hecho que ya se haya pagado no significa que se deba dejar de investigar para tener claridad en cómo se hicieron los pagos”, añadió.

En tanto, bajo la lectura de Vargas Valdivia, se corroboran los delitos imputados por la fiscalía.

De otro lado, consideró que Boluarte podría ser investigada por delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos, si es que se demuestra que el decreto supremo del 30 de junio contiene una firma falsificada. “Es un documento público, la pena es grave”, agregó.

“No ha hablado solo Cabani sino también el otorrino. Ya está probado [que fue una intervención estética y que estuvo sedada]. Su situación es complicada y la suerte está echada. Por eso han corrido al Tribunal Constitucional para que resuelva si un presidente en funciones puede ser investigado o no”, dijo el exprocurador.

“En la época de Pedro Castillo, muchos congresistas y constitucionalistas decían antes que sí se podía investigar a un presidente. ¿Qué cambió ahora?”, cuestionó.

A su criterio, debería investigarse también a Otárola y los miembros de su Gabinete Ministerial a fin de conocer si realmente desconocían que la presidenta se había sometido a una cirugía.

Vargas Valdivia consideró que la situación amerita la destitución de la mandataria y también una denuncia ante el Congreso por infracción a la Constitución. No obstante, estimó que ello no sucederá.

Elías tuvo una opinión similar. “Las declaraciones del doctor Cabani corroboran las declaraciones que ya se han venido recogiendo sobre la intervención con fines estéticos, principalmente, de la mandataria”, dijo.

Para el abogado, la situación de la presidenta es “grave”. Más aún cuando dio un mensaje a la nación en el que negó la cirugía estética y aseguró que era un tema de salud, es decir, le habría mentido a sus propios ministros antes de dirigirse al país.

“Es algo que se tiene que investigar. Si la presidenta previamente informó y tuvo el aval del Consejo de Ministros. Si los ha engañado hay un nuevo delito que es el de falsedad genérica porque les mintió a altos funcionarios para brindar este mensaje a la nación”, expresó.

Añadió que el testimonio de Cabani debilita la tesis de la defensa de Boluarte de que nunca estuvo sedada y que no perdió el conocimiento.

Elías consideró que fue grave que la presidenta diga que ha firmado decretos en el estado que describió Cabani. “Podríamos estar hablando de falsificación de documentos, en la que alguna otra persona firmó por ella. ¿Por qué el interés de firmarlos? ¿Por qué no esperar?”, preguntó.

De otro lado, aseguró que la jefa de Estado también podría ser investigada por haberse llevado su historia clínica.

“El hecho de que se haya llevado su historia clínica complica aún más su situación [...] Podría ser investigada por encubrimiento real porque esto es ocultar las pruebas, la verdad y amerita investigación. Se debe conocer quién fue la persona que se quedó con el expediente médico”, subrayó.

Por último, advirtió que Boluarte tendrá que explicar al Ministerio Público cómo es que realizó el pago.

“Penalmente está muy clara la investigación de la fiscalía, si Boluarte no tuviera prerrogativas, este caso ya se habría formalizado”.

Respuesta Juan Carlos Portugal En diálogo con El Comercio, el abogado de Dina Boluarte señaló: "Penalmente es irrelevante lo que señaló Cabani. Al contrario, abona a la inexistencia de la omisión de función, pero es natural que desde un enfoque político le den otro enfoque".

