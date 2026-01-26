El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 admitió en parte la solicitud de inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Partido Aprista Peruano (APRA) para la circunscripción electoral de Lima Metropolitana, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 00094-2026-JEE-LIO3/JNE, emitida este 26 de enero de 2026, luego de que la organización política subsanara las observaciones formuladas previamente durante la etapa de calificación.

En el proceso, el JEE evaluó diversos escritos presentados por ciudadanos que cuestionaron la conformación de la lista y alegaron vulneraciones a los resultados de las elecciones primarias.

Al respecto, el órgano electoral concluyó que el partido acreditó haber realizado, dentro del plazo legal, la reserva de hasta el 20 % de candidaturas para designación directa, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, el JEE verificó que la personera legal alterna del APRA presentó la documentación que sustenta las decisiones adoptadas por los órganos competentes del partido y que dichas actuaciones se ajustan al Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos.

No obstante, el colegiado declaró improcedente la candidatura de Gisella Yolanda Luyo Meza, al no haberse acreditado de manera definitiva su rehabilitación judicial, requisito exigido para levantar el impedimento legal para postular.

El JEE precisó que la improcedencia de una candidatura no invalida la inscripción del resto de la lista. En ese sentido, dispuso la publicación de la resolución para dar inicio al periodo de tachas, conforme a ley.