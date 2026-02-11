Elecciones 2026: ONPE realizará este jueves el sorteo para definir ubicación de partidos en la cédula

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Elecciones 2026: ONPE realizará este 12 de febrero el sorteo para definir ubicación de partidos en la cédula. Foto: GEC | Antonio Melgarejo
Elecciones 2026: ONPE realizará este 12 de febrero el sorteo para definir ubicación de partidos en la cédula. Foto: GEC | Antonio Melgarejo
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará este jueves 12 de febrero el sorteo público para definir la ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio de las Elecciones Generales 2026.

Política

