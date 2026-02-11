Elecciones 2026: ONPE realizará este jueves el sorteo para definir ubicación de partidos en la cédula

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará este jueves 12 de febrero el sorteo público para definir la ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio de las Elecciones Generales 2026.

La actividad se llevará a cabo a las 10:15 a. m. en su sede institucional, ubicada en el Jr. Washington 1894, Cercado de Lima.

El procedimiento definirá la posición que ocupará cada organización política en las cinco columnas de la cédula. Cada una corresponde a una elección distinta: fórmula presidencial, senadores por distrito único nacional, senadores por distrito múltiple regional, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Según lo establecido, el sorteo se realizará conforme a la Ley Orgánica de Elecciones. Asimismo, se realizará en un acto público y con la participación de personeros de las agrupaciones, un notario público y delegados del sistema electoral, a fin de garantizar transparencia.

El procedimiento contempla dos sorteos. Primero, se determinará el orden general que regirá en la cédula para las elecciones del 12 de abril.

Luego, de ser necesario, se realizará un segundo sorteo para definir la ubicación, a la izquierda o a la derecha, de las dos organizaciones políticas que pasen a una eventual segunda vuelta presidencial prevista para el 7 de junio.

El mecanismo establece que las organizaciones políticas serán organizadas en orden alfabético y recibirán un número correlativo. Posteriormente, mediante la extracción de bolillos, se definirá la ubicación definitiva que ocuparán en la cédula de sufragio.

Retorno a la bicameralidad

Cabe recordar que estas elecciones marcarán el regreso del Congreso bicameral. Desde el 28 de julio de 2026, el Parlamento estará conformado por 130 diputados y 60 senadores.

De estos últimos, 30 serán elegidos en un distrito único nacional y los otros 30 en 27 distritos electorales. Cada región elegirá un senador, salvo Lima Metropolitana, que escogerá cuatro.