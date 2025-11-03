Avanza País aceptó la inscripción de una sola precandidatura presidencial para las elecciones primarias de dicho partido, la del comunicador Phillip Butters, en el marco de los comicios generales del 2026.
También inició el proceso de expulsión de César Combina, quien días atrás había anunciado su postulación como precandidato para obtener la nominación de dicha agrupación política, según lo informó el propio excongresista en sus redes sociales.
Según la Resolución N° 3445-2025/SNO, se recibieron diversas consultas de los coordinadores regionales de Avanza País respecto de la inscripción de las candidaturas presidenciales y sobre la “conducta infraterna” de Combina Salvatierra.
Se detalla que en el Órgano Electoral Central se ha inscrito una sola candidatura presidencial, liderada por Phillip Butters, quien estará acompañado de Fernán Altuve (primera vicepresidencia) y Karol Paredes (segunda vicepresidencia).
“Asimismo, se informa que se ha encargado al área legal del partido el inicio del proceso de expulsión del señor César Augusto Combina Salvatierra, por acciones infraternas y por intentar confundir a la opinión pública”, subrayó.
“Además, se ha tomado conocimiento de que su proceder presuntamente estaría siendo promovida por personas de dudosa reputación vinculadas a otros partidos políticos”, agrega el documento.
Candidatura fallida
Días atrás el excongresista César Combina había anunciado su precandidatura presidencial por Avanza País y que su equipo, integrado por más de 1.000 afiliados se movilizaría por todo el país llevando consigo sus 10 propuestas.
Cabe recordar que en febrero de este año Avanza País suspendió la afiliación de Combina hasta que se resolvieran los procesos en los que se encuentra involucrado en el Ministerio Público y que ahora están en manos del Parlamento.
Además, consideró necesario proceder con la suspensión de la afiliación de César Combina mientras se esclarece su situación legal, luego que la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
Fue tras detectar un desbalance patrimonial en sus cuentas cuando fue legislador entre los años 2020 y 2021. Combina Salvatierra habría incrementado ilícitamente su patrimonio en un importe de S/ 472.868,67.
También se detectó la existencia de abonos bancarizados de origen y procedencia desconocidos por un total de S/ 948.063, según lo determinado por una pericia contable financiera.
