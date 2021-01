Conforme a los criterios de Saber más

Los partidos políticos que participan en la carrera electoral podían inscribir dos tipos de candidatos: los elegidos en los comicios internos o los designados, antes llamados invitados. Pero los jurados electorales especiales (JEE) han detectado que hay 30 candidatos que habrían sido inscritos como si hubieran sido elegidos por sus organizaciones sin que hayan participado en las internas que se celebraron entre fines de noviembre e inicios de diciembre del 2020.

Esta situación podría ser subsanada si se trata de un error en el llenado de la información, a través de la presentación de las actas que acrediten que los candidatos han sido designados, explica el especialista en derecho electoral José Tello. Pero si el partido inscribió a un candidato indebidamente, los JEE podrían declarar la improcedencia de la lista completa en esa circunscripción.

“Es un vicio de democracia interna, eso es improcedencia de plano de la lista completa, se cae el distrito electoral”, opina Tello. El abogado Jorge Jáuregui señala: “Si han presentado un acta de elección interna que no corresponde, se genera un conflicto. Y eso será fácil de determinar a través de la ONPE”.

Democracia Directa, la organización que lleva como candidato presidencial a Andrés Alcántara, encabeza la lista de los partidos que inscribieron la mayor cantidad de aspirantes con problemas de este tipo. De los 12 que llevan, ocho han sido declarados ya improcedentes por los JEE.

Tres de ellos se encuentran en Piura: Leida Muro, Nelly Briceño y Patricia Brophy. El JEE de Piura había hecho estas observaciones en el caso de las dos últimas, pero el partido no subsanó a tiempo. En cuanto a Muro, el JEE publica el cuadro de precandidatos en el que no figura su nombre, pero no hizo más observaciones. Ahora, la lista de ocho candidatos ha sido declarada improcedente.

La misma situación atraviesan en Puno, donde se ha observado que los candidatos José Cupi, Angélica Guillén y Edwin Callacondo han sido inscritos en lugar de otros que tenían sus ubicaciones. El JEE de Puno ha declarado que la lista es inadmisible y les ha dado dos días para que subsanen las omisiones.

Democracia Directa tiene el mismo problema con las listas completas de Ayacucho y Moquegua.

Un caso similar es el de los candidatos de Unión por el Perú por Ayacucho. Toda la lista ha sido declarada inadmisible porque dos candidatos, Lidia Abarca Viña y Jover Pariona Gonzales, entraron como si hubieran sido elegidos los números 2 y 3 cuando esos espacios estaban reservados para otras personas en la lista que sometieron a las internas.

En Renovación Popular, se ha declarado inadmisible la lista por Puno, pues se ha inscrito a Bacilia Arpasi Velásquez como candidata, en lugar de otra aspirante que aparecía en la lista de precandidatos presentados a la ONPE. Si fuera una accesitaria la que ha tomado su lugar, el partido tendrá que acreditarlo, como lo han hecho en otros casos.

En cuanto a Perú Patria Segura, el candidato Walter Contini figura como si hubiera sido elegido, pese a que no participó en las internas. En la sustentación del partido, ellos han señalado que Contini fue designado, pero ellos superaron la cuota del 20% como máximo de este tipo de candidatos.

Los partidos pueden colocar hasta el 20% de candidatos designados siempre y cuando se presenten listas en todas las circunscripciones. Esto significa que pueden ser 32. De no presentarse en todos los distritos electorales, tienen que ceñirse a solo presentar hasta el 20% para las curules de algunas circunscripciones, lo que da una cifra menor: diez. Los cupos tienen que determinarse con anticipación.





Casos subsanables

En el Frente Amplio, el mayor problema es la lista de candidatos a la circunscripción electoral de peruanos residentes en el exterior. Allí postulan Elmer Gutiérrez, Elsa Luque, Janet Polo y Juan Carlos Quesquén.

La resolución que declaró la improcedencia de esta lista señala que se ha consignado que ellos sí han sido elegidos en las internas, pero que el partido le había declarado a la ONPE que estos cupos serían para candidatos designados. Si tienen cómo corroborarlo, podrán subsanar este error.

Perú Libre atraviesa una situación similar en Madre de Dios. Ellos tienen dos candidatos, Orestes Quino y James Holguín, que han sido inscritos como si hubieran sido elegidos. Pero el partido ha presentado también un acta de designación en la que ambos figuran.

En varios de los casos mencionados, los jurados electorales especiales solicitaron información a los partidos sobre la inclusión de algunos candidatos en las listas finales en comparación con la relación de precandidatos que publicó la ONPE. Pero el ente electoral emitió varias resoluciones con correcciones a las listas finales de precandidatos.

El problema para muchos partidos reside, explica Tello, en que hay ocasiones en que los candidatos deciden renunciar y no firman los documentos. Ellos podrían ser reemplazados por los accesitarios en los casos en que se hubieran inscrito. Pero en algunas ocasiones, los partidos colocan a candidatos para no presentar listas incompletas que podrían ameritar su improcedencia.

