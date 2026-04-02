La candidata a la Presidencia de la República por Fuerza Popular, Keiko Fujimori aseguró no tenerle miedo a ningún líder político de izquierda, ello tras analizar la posibilidad de que Vladimir Cerrón pueda participar activamente en los últimos días de las elecciones si el Tribunal Constitucional falla a favor de su habeas corpus.

En referencia a la comunicación del TC en donde señala que no hubo irregularidades en el trámite del recurso presentado por Cerrón ante la máxima instancia constitucional, Fujimori indicó que, en todo caso, esperarán si la decisión final de su caso será a favor o en contra.

“Vamos a esperar una resolución de esa naturaleza y ver los sustentos de esa decisión, no sabemos si va a ser a favor o en contra. Pero en todo caso no le tengo miedo a ningún líder de izqueirda”, dijo tras participar en el cierre de campaña de candidatos a diputados en San Juan de Lurigancho.

#Voto2026 | Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular: El enemigo en nuestro país es la izquierda radical (...) Yo no le tengo miedo a ningún líder político de izquierda



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Fujimori reiteró, además, que lo que quiso decir durante el debate fue que el verdadero enemigo es la izquierda radical y no precisamente ofrecerle un pacto a Rafael López Aliaga.

“Lo que dije es que de acuerdo a las encuestas hay dos partidos que están adelante. No sabemos que pasará pero para nosotros queda claro que el enemigo es de izquierda”, señaló.

Posteriormente, ante la pregunta de si cree que la derecha se pueda unir en un ultimo momento en este proceso electoral, la lideresa de Fuerza Popular dijo de forma escueta: “Yo creo que sobre todo en la segunda vuelta”.