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Keiko Fujimori dijo que existe una posibilidad de que la derecha se una en la segunda vuelta. Foto: captura
Keiko Fujimori dijo que existe una posibilidad de que la derecha se una en la segunda vuelta. Foto: captura
Por Redacción EC

La candidata a la Presidencia de la República por Fuerza Popular, Keiko Fujimori aseguró no tenerle miedo a ningún líder político de izquierda, ello tras analizar la posibilidad de que Vladimir Cerrón pueda participar activamente en los últimos días de las elecciones si el Tribunal Constitucional falla a favor de su habeas corpus.

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