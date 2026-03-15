La Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, organizan el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, que se llevará a cabo este martes 17 de marzo. En este nuevo espacio electoral, una veintena de aspirantes al sillón presidencial tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas sobre temas clave de cara a lo que será el próximo gobierno.

“Hemos hecho este foro con el objetivo de que los candidatos vengan a presentar sus propuestas y planes de gobierno. Queremos conocer las propuestas de cada uno de los candidatos y partidos que postularán el 12 de abril. También buscamos hacerles llegar planteamientos de los gremios para ver si pueden incorporarlas en sus planes. Hemos invitado a los 36 candidatos, pues hemos querido que estén todos”, dijo a El Comercio Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Como integrantes de la Unión de Gremios, además de la SNI, también participan ADEX, CANATUR, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), PeruCámaras y la Plataforma Nacional de Gremios MIPYMES.

El evento se desarrollará el martes desde las 8:45 a.m. en la sede de la SNI, ubicada en el distrito de San Isidro. Hasta el momento, 25 aspirantes presidenciales de distintas agrupaciones y tiendas políticas han confirmado su participación [ver recuadro].

Las intervenciones de los candidatos serán individuales y estarán centradas en propuestas vinculadas al desarrollo productivo, la promoción del empleo y la formalización de la economía. Asimismo, se abordarán planteamientos relacionados con salud, educación, seguridad ciudadana y políticas orientadas a la juventud.

Programa al detalle

La jornada, que se extenderá durante todo el día, estará organizada en cuatro bloques de presentaciones.

El primer bloque, moderado por el periodista Omar Mariluz, conductor de “Cuarto Poder”, contará con la participación de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Enrique Valderrama (Apra), Rafael Belaunde (Libertad Popular), Ronald Atencio (Venceremos), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Carlos Espá (Sí Creo), quienes expondrán sus principales ideas y propuestas.

En el segundo bloque, dirigido por la periodista Ariana Lira, jefa de ECData —la unidad de periodismo de datos de El Comercio—, participarán José Williams (Avanza País), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

El tercer bloque, que comenzará a las 3:00 p.m. y será conducido por los periodistas Federico Salazar y Angélica Valdés, reunirá a César Acuña (APP), Marisol Pérez Tello (Primero La Gente), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), José Luna (Podemos Perú), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza).

Finalmente, el cuarto bloque, moderado por el analista político César Campos, cerrará la jornada con las intervenciones de George Forsyth (Somos Perú), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Carlos Álvarez (País para Todos) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

A pocos días de las elecciones, el foro se convierte en un espacio de diálogo directo entre los aspirantes a la presidencia, los sectores productivos y la ciudadanía en la recta final de la campaña electoral.