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Resumen

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La Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, organizan el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, que se llevará a cabo este martes 17 de marzo. En este nuevo espacio electoral, una veintena de aspirantes al sillón presidencial tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas sobre temas clave de cara a lo que será el próximo gobierno.

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