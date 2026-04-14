La congresista y candidata a la primera vicepresidencia por Renovación Popular, Norma Yarrow, advirtió sobre una serie de presuntas irregularidades en medio de los resultados preliminares de las Elecciones Generales.

En sus declaraciones a ‘Siempre a las 8′ con Milagros Leiva, Yarrow cuestionó las demoras en el procesamiento de votos provenientes del exterior, señalando que el sufragio de Chile aún no habría sido contabilizado pese a que ya estaría en manos de la ONPE.

La parlamentaria expresó especial preocupación por la demora en el conteo del voto rural. “Esto ya es una cosa demasiado escandalosa. ¿Qué quieren, hacer un anforazo?”, cuestionó, al sugerir una posible manipulación de resultados.

Además, criticó el traslado de material electoral, indicando que algunas actas estarían siendo movilizadas en taxis, mientras que camiones permanecen en la ONPE sin ser descargados por falta de personal.

“Los camiones están parados en la ONPE y dicen que no hay personal para que bajen el material de los camiones”, sostuvo.

Finalmente, Yarrow señaló que su agrupación viene trabajando con registros fotográficos ante la dificultad para acceder a actas físicas y convocó a una vigilia frente al Jurado Nacional de Elecciones para exigir transparencia en el conteo de votos.