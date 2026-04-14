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Yarrow señaló que están trasladando el material electoral hasta en "taxis".
Yarrow señaló que están trasladando el material electoral hasta en "taxis".
/ Hector Portal
Por Redacción EC

La congresista y candidata a la primera vicepresidencia por Renovación Popular, Norma Yarrow, advirtió sobre una serie de presuntas irregularidades en medio de los resultados preliminares de las Elecciones Generales.

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