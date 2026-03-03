Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

ONPE invoca a partidos a designar personeros para las Elecciones Generales 2026. (Foto: ONPE)
ONPE invoca a partidos a designar personeros para las Elecciones Generales 2026. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto Salinas, exhortó a las organizaciones políticas que participarán en las Elecciones Generales 2026 a acreditar personeros para que las representen durante la jornada electoral.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.