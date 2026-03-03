El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto Salinas, exhortó a las organizaciones políticas que participarán en las Elecciones Generales 2026 a acreditar personeros para que las representen durante la jornada electoral.

Durante su presentación en la decimoprimera sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Corvetto recordó que el conteo de votos no está a cargo de los organismos electorales.

“Los miembros de mesa conducen la instalación de la mesa, el sufragio y el escrutinio. Ellos son quienes cuentan los votos, no los organismos electorales”, afirmó.

En su exposición, el titular de la ONPE informó sobre los avances en la preparación del proceso electoral y explicó que, debido a que el presupuesto asignado será menor al solicitado, la institución ha realizado ajustes en su planificación.

“Queríamos poner a un coordinador en cada mesa –porque es quien da asesoría técnica–, y esta vez tendremos a un coordinador por cada dos mesas en Lima y uno para tres mesas en otras regiones”, señaló.

Asimismo, indicó que en Lima Metropolitana y el Callao se implementará la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).

“El conteo de votos será manual, pero las actas se llenarán en una laptop y el sistema informático reducirá el trabajo de los miembros de mesa, así como los errores en la suma de votos”, explicó.

Señaló que se reforzará la trazabilidad de las actas electorales, de modo que se podrá conocer su estado y ubicación, y que por primera vez podrán ser descargadas de forma masiva por observadores, organizaciones políticas y medios.

En materia de seguridad, indicó que los vehículos que transporten el material electoral contarán con GPS y resguardo policial, que cada caja será rastreada por radiofrecuencia y que las actas incorporarán un código QR.

Finalmente, Corvetto sostuvo que los tres organismos electorales cumplen funciones específicas y son autónomos e independientes. “No existe un órgano rector del sistema”, afirmó.

Añadió que la ONPE actúa conforme a la ley y está abierta a la fiscalización. “Trabajamos con transparencia, las elecciones van a salir bien y los resultados van a tener absoluta legitimidad”, concluyó.

A 40 días de la elección

A cuarenta días de la jornada del 12 de abril, ninguna de las 38 organizaciones políticas ha acreditado personeros de mesa ni de centros de votación, según información del Jurado Nacional de Elecciones a la que accedió El Comercio.