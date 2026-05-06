El gerente de Informática del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Roberto Montenegro Vega reveló que la página web del organismo electoral sufrió ataques informáticos durante 9 horas el 12 de abril, día de las Elecciones Generales.

Durante la presentación del grupo de funcionarios de la ONPE ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Montenegro específico que la mayoría de ataques provinieron de Perú y Estados Unidos.

“Podemos apreciar que la mayoría de ataques provinieron de Perú y Estados Unidos. Fíjense en el segundo cuadro en los picos de tráfico anómalo que intentaron saturar la página web, estuvimos bajo ataque con servicios de denegación de servicio, es decir, quisieron que la página web se caiga, durante nueve horas y nunca se cayó”, indicó.

El grupo de funcionarios que asistieron a la comisión encabezada por su presidente Elvis Vergara, estuvo liderada por el secretario general de la ONPE, Elar Juan Bolaños LLanos, así como también la subgerente de Logística, Yuvitza Milagros Aguilar.

Bolaños informó que hasta el momento el organismo electoral ha atendido todos los requerimientos del Ministerio Público y de la Contraloría y se encuentran atendiendo otras solicitudes del Jurado Nacional de Elecciones.

Asimismo, fue consultado sobre irregularidades en donde aparecen cédulas en blanco y negro en el interior del país el día de las elecciones, indicando que esos eran hechos que “se tienen que investigar”.

Finalmente, la Gerencia de Informática, defendió la eficiencia del sistema STAE del organismo y aseguró que se trata de un sistema que funciona sin conexión a internet por lo que se hace difícil su vulneración, asegurando que cumplió su objetivo en la jornada electoral.