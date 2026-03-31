El candidato Francisco Diez Canseco (Perú Acción) participa este martes 31 en la quinta fecha del ciclo de debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a dos semanas para los comicios generales del 12 de abril.

Divididos en ternas, tras un sorteo, los candidatos debatirán -desde las 8 de la noche- sobre dos grandes temas: empleo, desarrollo y emprendimiento y educación, innovación y tecnología. Y además cada uno responderá una pregunta ciudadana.

¿Quiénes participan el martes 31 y cuáles son las ternas?

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara, Roberto Sánchez, Paul Jaimes (Progresemos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Marisol Pérez Tello (Primero la gente).

También, Mario Vizcarra (Perú Primero), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unidad Perú), Francisco Diez Canseco (Perú Acción) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

Estas son las ternas de candidatos sobre educación, innovación y tecnología:

Estas son las ternas de candidatos sobre educación, innovación y tecnología

Estas son las ternas de candidatos sobre empleo, desarrollo y emprendimiento:

Estas son las ternas de candidatos sobre empleo, desarrollo y emprendimiento

Para este bloque también había sido sorteado el prófugo Vladimir Cerrón, quien postula por Perú Libre. Sin embargo, se encuentra en la clandestinidad desde octubre del 2023.

¿Quiénes participan el miércoles 1 de abril?

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Rafael Belaunde (Libertad Popular), José Luna (Podemos Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).

También Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Armando Massé (Partido Democrático Federal), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) y José Williams (Avanza País).

Debate presidencial miércoles 1 de abril

En el primer ciclo de debates, los postulantes a Palacio de Gobierno polemizaron sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e integridad pública y combate a la corrupción.

¿Cuáles fueron las ternas de este lunes 30?

Estas son las ternas sobre empleo, desarrollo y emprendimiento

Estas son las ternas sobre educación, innovación y tecnología

Participaron:

Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), y Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde).

También, Carlos Espá (SíCreo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Walter Chirinos (PRIN), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), Carlos Álvarez (País para Todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista).