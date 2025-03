El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, se mostró seguro de que no se van a lograr corroborar los dichos de Patricia Muriano, exasistente de Dina Boluarte, quien afirmó en un audio que la operación a la nariz a la que se sometió la presidenta fue estética.

En declaraciones a los periodistas desde el Congreso, donde se presentó ante la Comisión de Descentralización, dijo que no le puede ninguna credibilidad a audios de esa naturaleza que llegan a la prensa con un origen “absolutamente anónimo” y en los cuales “no se puede confiar”.

LEE MÁS: Exasistente de Dina Boluarte afirma en audio que su operación a la nariz fue estética y que retuvo su historia clínica

“Si alguien tiene información de un proceso que se encuentra en investigación, no corresponde ir a la prensa, sino a las instancias jurisdiccionales respectivas y allí presentar las pruebas de su dicho”, expresó.

“Estoy seguro que aquello no se va a poder corroborar de ninguna manera y confío en que llegado el momento, la autoridad jurisdiccional no solamente no lo tenga en consideración, sino que lo descarte de hecho”, agregó.

Como se recuerda, según el audio difundido por “Cuarto Poder” el domingo, en base a una revelación del semanario ‘Hildebrant en sus Trece’, la voz atribuida a Patricia Muriano dio detalles de aquella presunta intervención estética por la cual la presidenta hoy es investigada por abandono de cargo por la Fiscalía de la Nación.

En este clip sería su propia exasistente quien confirmaría que sí hubo una intervención quirúrgica con fines estéticos en la Clínica Cabani, por la cual la mandataria se desapareció de la agenda pública por más de una semana.

“Sánchez es quién le ha hecho la nariz. Mario no toca nariz. Mario no opera nariz, el que siempre opera Nariz es el doctor Sánchez. Mario le puso los hilos, dos en cada lado y le sacó los bolsos y le rellenó surco”, manifestó.

En el audio también se habla de un supuesto pago de favores al médico Mario Cabani. Se infiere gratuidad y que se habría falsificado la historia clínica de la mandataria y retuvo la verdadera.

LEE MÁS: Congreso publica autógrafa que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia

“De una u otra manera tenían que pagarle el favor a Cabani, pues (…) No, no le cobraba pues (…) Ni siquiera hay historia clínica. Esa historia clínica es falsa”, enfatizó.

“En eso yo vi que Cabani apuntaba en una historia y le dije: ‘Oye, pero ella no quiere que le hagas historia’. Y yo le dije a Dina: ‘Oye, te está haciendo historia’. Y entonces a la hora del alta le dile: ‘Dile que traiga tu historia así disimuladamente’. Y Mario trajo la historia y ella se la quitó. Y se la llevó a su casa”, añadió.