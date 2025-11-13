El golpista expresidente Pedro Castillo incluyó a dos congresistas fallecidos en la denuncia penal que presentó por presunto abuso de autoridad y nombramiento ilegal del cargo contra los parlamentarios que aprobaron su vacancia, el 7 de diciembre del 2022.

Se trata de Enrique Wong (Podemos Perú) y Hitler Saavedra (Somos Perú), quienes fallecieron en el 2024 y pese a ello Castillo los denunció ante el Ministerio Público.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En la denuncia, el vacado exgobernante precisa uno a uno el nombre de 100 congresistas. En los puntos “1.1.84″ y “1.2.84” del documento menciona expresamente a “Hitler Saavedra Casternoque, congresista de la República, con domicilio en plaza Bolívar S/N, Av. Abancay S/N, distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima”.

En los puntos “1.1.95″y “1.2.95″ figura “Enrique Wong Pujada, congresista de la República, con domicilio en plaza Bolívar S/N, Av. Abancay S/N, distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima”.

Pedro Castillo presentó denuncia penal contra congresistas que aprobaron su vacancia. Incluyó a dos parlamentarios que fallecieron el año pasado.

Castillo se presenta como “expresidente de la República” y consigna como domicilio el penal de Barbadillo, donde purga prisión preventiva.

En la denuncia -presentada casi tres años después de su golpe de Estado- sostiene que fue vacado ilegalmente con 101 votos, cuando se requería 104.

Justamente el juicio en su contra por el golpe de Estado se encuentra en la recta final (etapa de alegatos finales). La fiscalía pide una condena de 34 años de cárcel.

VIDEO RECOMENDADO