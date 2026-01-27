Un informe del área de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 señala que Jakelyn Flores Peña, candidata a diputada por Huancavelica del partido Perú Libre, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral.

Según el Informe N.° 000197-2026, la postulante, quien además se desempeña como asesora del grupo parlamentario Perú Libre en el Congreso de la República, difundió entre el 8 y el 19 de enero de 2026 diversas publicaciones en la red social Facebook con contenido de carácter proselitista.

El documento precisa que, desde la cuenta denominada “Ing. Jakelyn Flores Peña”, se compartieron videos, fotografías y mensajes de campaña, así como publicaciones vinculadas al partido Perú Libre y a Vladimir Cerrón, candidato presidencial de dicha agrupación política.

El informe advierte que en el perfil de la red social se invoca expresamente el cargo de “asesora en la bancada Perú Libre”, mientras que, de manera paralela, se difunde propaganda electoral en su condición de candidata. Entre los contenidos observados figura el mensaje: “Soy Jakelyn Flores candidata a diputada con el número 1 por Huancavelica por Perú Libre”.

De acuerdo con el análisis del JEE, esta conducta podría encuadrar en la infracción prevista en el numeral 32.2.4 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad, que prohíbe a los funcionarios públicos hacer propaganda a favor de una organización política o candidato.

El informe también señala que, si bien la candidata presentó una licencia sin goce de haber, esta rige a partir del 11 de febrero de 2026, fecha posterior a las publicaciones materia de fiscalización.

Finalmente, el área de fiscalización concluye que existirían indicios de vulneración a la normativa electoral, por lo que el informe fue elevado al pleno del JEE Lima Centro 1 para su evaluación y las acciones que correspondan.