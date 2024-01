El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo Alberto Fujimori y su abogado, Elio Riera, para que no sea procesado penalmente en el juicio por el caso Pativilca como presunto autor mediato de las muertes ocurridas en 1992, al considerar que el derecho de gracia que se le otorgó para salir en libertad no alcanza a este proceso.

La Sala Superior de la Corte Nacional de Justicia se pronunció así, dándole la razón al Ministerio Público que fue la única parte que se opuso a que Fujimori sea apartado de este proceso judicial. La procuraduría, en cambio, se había mostrado a favor del pedido que hizo el expresidente.

La presidenta de la Cuarta Sala Penal Superior, Miluska Giovanna Cano López, dijo que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) restituyó los efectos del indulto dándole la razón a una demanda de hábeas corpus que, específicamente, pedía que se revoque el fallo judicial que en el 2018 anuló la gracia por control de convencionalidad.

“Teniendo que ese fue el petitorio de la demanda de hábeas corpus presentada ante el Tribunal Constitucional que da lugar a esta sentencia estimatoria, esta sentencia en su resultado no alcanzaría los efectos jurídicos de este proceso penal”, precisó.

Por esto, el tribunal resolvió esta incidencia declarando improcedente la solicitud de exclusión del proceso de Alberto Fujimori.

“No alcanza el derecho de gracia que, además en su momento, el tribunal señaló que no correspondía por no sufrir encarcelamiento el acusado y no estar dentro de los presupuestos que se habían presentado”, agregó.

La fiscalía había contradicho el pedido de Alberto Fujimori con los mismos argumentos que mencionó la magistrada Cano, ya que precisó que el TC había emitido una resolución en el extremo del indulto humanitario que se le concedió en el 2017, no respecto al derecho de gracia.

En la audiencia, el abogado Elio Riera solicitó a la sala de magistrado que se aplicara los mismos motivos por los cuales fue indultado para que se le aparte del proceso judicial. Fujimori insistió en este pedido.

“Yo solicito, apoyando a mi defensa, que se respete el derecho de gracia, pero manifiesto explícita y claramente mi disposición a participar en estas audiencias para que se conozca la verdad, por qué estos militares eliminaron a estos inocentes campesinos”, señaló de manera virtual en la sesión.