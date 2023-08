El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundada solicitud de la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht para constituirse en actor civil en el proceso penal que se le sigue al expresidente Alejandro Toledo por presunto delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado.

Así lo informó en redes sociales la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), que detalló que la Procuraduría Pública ha establecido como monto de postulación de la reparación civil la suma de US$ 15´744,089.16 y S/ 7´889,313.84, que deberán pagar en forma solidaria los procesados a favor del Estado peruano.

La Procuraduría había solicitado constituirse como actor civil del proceso luego de que, a través de la Disposición Fiscal N° 40 del pasado 16 de junio, el Sexto Despacho del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios informó que ya se formalizó la investigación preparatoria contra los mencionados investigados.

La investigación se inició luego que, en marzo del 2018, el exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata reconoció ante la fiscalía que entregó aportes a diferentes partidos políticos para la campaña electoral del 2011.

En el caso de Perú Posible, el empresario brasileño y hoy confesor sincero aseveró que entregó US$ 700 mil al ex jefe de seguridad del gobierno de Toledo Avraham Dan On.

El expresidente cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva por el Caso Interoceánica, proceso por el que fue extraditado el pasado 23 de abril desde Estados Unidos.

Toledo Manrique, como se recuerda, afronta una acusación de 20 años y seis meses de cárcel por el Caso Interoceánica-Tramos 2 y 3 junto a la empresa Odebrecht donde, en los próximos días, se deberá señalar fecha de inicio de juicio oral. Además, tiene otro proceso por el Caso del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica junto a la empresa Camargo y Correa.

Además, actualmente tiene el juicio en reserva por el Caso Ecoteva, donde se ha solicitado 16 años y ocho meses de cárcel en su contra. La pena solicitada por la Fiscalía también alcanza a su esposa, Eliane Karp y al exjefe de seguridad Avraham Dan On.