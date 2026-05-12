El Poder Judicial confirmó el rechazo del habeas corpus que presentó la defensa de la ex primera ministra Betssy Chávez con el que buscaba prohibir el ingreso de autoridades a la embajada de México en el Perú para y así impedir su captura.

Los jueces Vichez Davila, Romero Roca y Suarez Burgos; de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitieron su decisión el pasado 8 de mayo de 2026.

Ahí, el tribunal determinó que la supuesta amenaza carece de consistencia y relevancia jurídica. La demanda citaba declaraciones públicas del expresidente José Jerí sobre un posible ingreso forzoso a la sede diplomática. Sin embargo, la sala resaltó que Jerí ya no ejerce el cargo tras su destitución mediante una moción de censura. Por tanto, el exmandatario carece de capacidad actual para decidir o ejecutar acciones contra la misión extranjera.

Betssy Chávez había pedido judicialmente que se impida el ingreso de autoridades a la Embajada de México.

La resolución subrayó que la Cancillería y otros altos funcionarios rectificaron de forma expresa las manifestaciones previas del entonces presidente Jerí Oré. El Estado peruano reiteró su respeto irrestricto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y a la inviolabilidad de las embajadas. Los magistrados concluyeron que no existen órdenes operativas ni actos materiales que sugieran una vulneración inminente de la residencia mexicana.

El fallo también abordó el pedido para la entrega inmediata de un salvoconducto que permita el viaje de Chávez a México. El colegiado estableció que el otorgamiento de este beneficio constituye un acto estrictamente administrativo y diplomático, por lo que concluyó que no puede sustituir las evaluaciones técnicas de la Cancillería y el Ejecutivo, donde todavía no hay un pronunciamiento sobre esta materia.

Los jueces señalaron que la permanencia de la ex premier en la embajada responde a una decisión voluntaria para sustraerse de la justicia ordinaria. No existe una restricción física impuesta por el Estado peruano que configure una privación de la libertad individual tuteable por esta vía. La sala precisó que el proceso de habeas corpus posee una finalidad restitutoria y no sirve para acelerar trámites ante la administración pública.

Betssy Chávez permanece en la sede mexicana con asilo político desde noviembre de 2025. Sobre ella pesa una condena firme de prisión por su participación en el golpe de Estado de diciembre de 2022 perpetrado por Pedro Castillo, cuando ella ocupaba el puesto de Presidenta del Consejo de Ministros.