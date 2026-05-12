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Betssy Chávez había pedido judicialmente que se impida el ingreso de autoridades a la Embajada de México. (Foto: Poder Judicial)
Betssy Chávez había pedido judicialmente que se impida el ingreso de autoridades a la Embajada de México. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

El Poder Judicial confirmó el rechazo del habeas corpus que presentó la defensa de la ex primera ministra Betssy Chávez con el que buscaba prohibir el ingreso de autoridades a la embajada de México en el Perú para y así impedir su captura.

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